«Живут как зомби»: Панин высказался о скандале с Серебряковым

Актер Алексей Панин встал на защиту своего коллеги народного артиста России Алексея Серебрякова, который днем ранее отметился антироссийскими высказываниями в ходе выступления на форуме в Лондоне. Он подверг критике российские власти за «переписывание истории», а граждан России — за «псевдопатриотизм». Серебряков также обвинил Россию в «разжигании нескольких войн» за последние 20 лет.

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Неоднозначные высказывания актера вызвали негодование среди политиков, его коллег и граждан. Однако Серебряков получил и поддержку в лице Алексея Панина, который выразил согласие со словами артиста.

«Все правильно сказал Алексей Серебряков. — приводит слова Панина «ТВЦ.Ру». — Это понимает каждый здравомыслящий человек, у которого есть интерес к истории, у которого есть интерес узнавать правду, вообще какую-либо информацию».

Актер заявил, что люди находятся в «телевизионном зомбировании СМИ» и живут как зомби. Но, по мнению Панина, люди, которые которые проявляют интерес к тому, что происходит в реальности, «сами видят, что происходит на самом деле в стране».

«По какому-то стечению обстоятельств получается, что все мысли, которые Алексей Серебряков произносит, случайно они полностью совпадают с тем, о чем думаю я», — заявил артист.

Панин также подверг резкой критике певца и композитора Юрия Лозу, жестко ответившему Серебрякову. Лоза выразил уверенность, что звезда «Левиафана» делает подобные заявления ради пиара и «самое страшное для таких людей — забвение».

«Мне все равно, что говорит Лоза. Он плохой человек, — отметил Панин. — Я лично не знаком с Лозой, но я знаю много людей, которые с ним знакомы, и которые высказываются о нем достаточно неприятно».

Скандальный актер признал, что Лоза написал несколько хороших песен, однако подчеркнул, что считает композитора «непорядочным человеком и подлецом».

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, в свою очередь, призвал не придавать большого значения словам Серебрякова.

«Он же не политик. Он что хочет может говорить! — заявил Дюжев Пятому каналу. — Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова Серебрякова и отметил, что, находясь за рубежом, легко разбрасываться такими высказываниями.

«Понимаете, мне кажется ум за разум [зашел] просто, мозг отсутствует у людей и все. Они не способны анализировать, мне кажется, они способны просто искать крайних в каких-то неудачах, в каких-то бедах», — цитирует Пригожина РЕН ТВ.

Муж Валерии также посоветовал актеру обратить внимание на другие государства, которые «совершают налеты».

Не остался в стороне публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, прокомментировавший в беседе с RT заявления Серебрякова. Он отметил, что довольно сложно относиться к словам актеров. Вассерман предположил, что актеры в силу своей профессии чутко ощущают реакцию зрителей и «под нее в какой-то мере подстраиваются, реагируют».

«Это, к сожалению, приводит к тому, что актер, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают», — подытожил Вассерман.

Отреагировали на скандальные высказывания Серебрякова и в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что это является частью пиар-акции недругов России.

«Это все звенья одной цепи, когда есть большое желание с больной головы на здоровую валить то, что происходит, — приводит слова Шолохова РИА «Новости». — Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России».

Иммигрировавший в Канаду в 2012 году Серебряков не в первый раз делает спорные заявления относительно своей родины и российских властей. В начале 2018 года актер дал скандальное интервью Юрию Дудю, в котором заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». При этом артист заверил, что не отказывался от российского гражданства, что он русский человек и работает в России.