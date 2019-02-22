Антисемит и скандалист: Мела Гибсона закатают в асфальт

В центре сюжета картины находятся двое офицеров полиции ‒ старожил Риджман и его безбашенный младший напарник Энтони, которых отстраняют от службы после появления в Сети видео, на котором они жестоко выбивают признание из подозреваемого. Оставшись без денег и без каких-либо других вариантов, озлобленные напарники находят работу в криминальном подполье, где главным врагом бывших копов становится недавно вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести.

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За режиссуру и сценарий фильма взялся Крэйг Залер («Костяной томагавк», «Драка в блоке 99»). Главные роли в фильме исполняют Дженнифер Карпентер («Области тьмы»), Мел Гибсон («Храброе сердце»), Винс Вон («По соображениям совести») и Дон Джонсон («Полиция Майами. Отдел нравов»). Также в актерском составе боевика значатся Майкл Джей Уайт, Лори Холден, Удо Кир, Томас Кречман, Тори Киттлз и Фред Меламед и другие.

Мэл Гибсон впервые работал с Винсом Воном на площадке своего фильма «По соображениям совести». Участие в криминальном боевике Залера стало вторым совместным проектом для актеров. Первоначально роль матерого полицейского Риджмана досталась Вону, но в дальнейшем режиссер все же отдал этого персонажа Гибсону. Сразу четыре партнера по фильму «Закатать в асфальт» — Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Дон Джонсон и Удо Кир — снимались ранее в фильме «Драка в блоке 99» того же режиссера.

«Закатать в асфальт» был показан во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля 2018 года. На российских экранах лента появится 21 марта.

Это третий фильм Крейга Залера, автора высоко оцененных критиками «Костяного томагавка» и «Драки в блоке 99», в жанровом отношении пока самая чистая его работа. Если «Томагавк» был смесью вестерна и хоррора, а «Драка» — симбиозом того же хоррора, боевика и тюремной драмы, то «Закатать в асфальт» — почти что честный полицейский триллер. Прожженный угрюмый ветеран, его более молодой и современный напарник, серьезное дело, в которое они почти случайно вляпываются. Фильм сделан по лекалам не столько «Смертельного оружия», сходство с которым напрашивается из-за Мела Гибсона, сколько его предшественников категории «Б» — боевиков про суровых мужчин, решающих испытать судьбу с катастрофическими, как правило, последствиями.

В середине «нулевых» Мел Гибсон практически пропал из кинематографа из-за множественных скандалов с его участием. Актера еще с конца прошлого века обвиняли в открытой гомофобии, а позднее он пополнил личную «коллекцию» обвинениями в антисемитизме и расизме.

Его высказывания и неадекватное поведение отразились на личной жизни. В 2009 году появилась информация, что Гибсон уже около трех лет живет отдельно от своей супруги Робин Мур, на которой был женат с 1980 года. В их браке родилось семь детей. Уже в апреле 2009-го Мур официально подала на развод. В том же году актера заметили вместе с певицей и пианисткой Оксаной Григорьевой, и вскоре онобхявил, что пара ждет ребенка. Однако их отношения не сложились, и они были окончательно разорваны летом 2010 года. С Робин Мур Гибсон развелся уже в 2011-м.

Все эти скандалы привели к тому, что актер на долгое время фактически покинул индустрию — вернуться в кинематограф ему удалось лишь уже в новом десятилетии.

Пожалуй, главной работой Гибсона за последние годы стала уже упомянутая военная драма «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом, Сэмом Уортингтоном и Винсом Воном. Картина получила сразу две статуэтки от членов Американской академии кинематографических искусств и наук (за звук и монтаж) и была в целом тепло встречена критиками.