Амбал подался в режиссеры: что делает Д'Онофрио в «Малыше»

Спустя девять лет Винсент Д'Онофрио, известный по роли Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова», возвращается с новым режиссерским проектом — вестерном о Билли Киде. Роль знаменитого стрелка Дикого Запада исполнил Дэйн Дехан. В ролике также можно увидеть Итана Хоука в роли шерифа Пэта Гарретта. Вечно милый Крис Пратт появится на экране в непривычном для себя образе злодея.

Реклама

Сюжет представляет собой переосмысление классической ленты «Пэт Гарретт и Билли Кид» великого Сэма Пекинпа. Мальчик-подросток Рио (Джейк Шур) связывается с главным преступником Дикого Запада, Билли Кидом (Дехан), чтобы отомстить своему дяде (Пратт) за смерть отца и спасти сестру. Втянутый в суровое противостояние между бандитом и его врагом-шерифом Пэтом Гарреттом (Хоук), Рио пытается выбрать правильную сторону и решить, кем же он все-таки станет: преступником или человеком чести.

Над сценарием картины трудился известный автор Эндрю Лэнхем («Стеклянный замок», «Хижина»), он же значится автором сюжета совместно с Д'Онофрио. Продюсированием проекта занимались Джордан Шур, Ник Тэрлоу, Сэм Мэйдью и Дэвид Мимран из Mimran Schur Pictures и Suretone Pictures.

В американском прокате «Малыш» стартует 8 марта этого года. Когда фильм официально ждать российскому зрителю, пока не известно.

Последним кинопроектом Дехана была фантастическая лента Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Актер также снимается в сериалах — недавно он получил роль в криминальном шоу «НольНольНоль».

Наиболее популярным актером в представительном касте «Малыша» по праву считается Крис Пратт, который является главной рекламной силой фильма. Уже в конце апреля актер вернется к роли Питера Квилла в блокбастере «Мстители: Финал». Сейчас Пратт ведет переговоры насчет еще одной роли в фантастическом амплуа — в картине «Призрачный призыв».

С момента выхода предыдущей режиссерской работы Д'Онофрио, хоррора «Не ходи по лесу», прошло девять лет. Недавно актер появился в третьем сезоне «Сорвиголовы», вернувшись к роли Уилсона Фиска (Амбала) — антагониста «марвеловского» супергероя. Но, по всей вероятности, этот сезон стал последним, в котором зрители могут наблюдать актера, так хорошо вписывающегося в роль Амбала. Netflix объявил о закрытии всех сериалов от Marvel, включая и «Сорвиголову».

Партнерство между студиями разрушил запуск стримингового сервиса Disney+. И зрители от такого поворота не в восторге, хотя и существует вероятность, что закрытие в конечном итоге обернется лишь переездом на новую площадку. Безусловно, «Сорвиголова» стал жемчужиной в этой плеяде сериалов.

Невзирая на практически нулевые шансы изменить ситуацию, поклонники закрытого «Сорвиголовы» отказываются сдаваться без борьбы. Сайт savedaredevil.com агитирует общественность подписать петицию в защиту проекта и вернуть его на экраны. Вдобавок все желающие могут отправить на почту Marvel электронное письмо в защиту сериала. И как оказалось, благому делу готовы помогать участники актерского состава.

Ознакомить широкую общественность с петицией помог Винсент Д'Онофрио. Исполнитель роли Уилсона Фиска охотно поделился ссылкой на вышеуказанную петицию в своем твиттере с хештегом SaveDaredevil. Благодаря этому количество подписей за сутки выросло вдвое и уже перевалило за 108 тысяч. Кто знает, быть может, число знаменитостей, решивших поддержать возвращение сериала, в скором времени увеличится. Существует слабая надежда, что Marvel осознает важность персонажа для аудитории и сможет дать «Сорвиголове» новую жизнь на Disney+.