Шнур строит козни? Собчак обвинила музыканта в блокировке интервью

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак обвинила лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в том, что он причастен к блокировке интервью с его бывшей супругой Матильдой (настоящее имя — Елена Мозговая). Запись вышла в понедельник, 18 февраля, в рамках YouTube-проекта журналистки «Осторожно, Собчак» и за несколько дней собрала 600 тыс. просмотров.

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По словам Собчак, «в первый же день» после публикации музыкант обратился в «русский офис гугла» через свою помощницу с просьбой заблокировать видео. 37-летняя телезвезда подчеркнула, что ей почти удалось уладить вопрос, но, несмотря на это, видео по-прежнему изъято из публичного доступа.

«В первый же день к ним [офис Google — «Газета.Ru»] обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за [дела]? И главное, там же не было никакого [негатива] про тебя», — обратилась она к Шнурову в инстаграме.

В поддержку Собчак высказалась актриса и участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава, которая успела посмотреть интервью. Девушка выразила сожаление по поводу его блокировки и отметила, что осталась в восторге после просмотра.

«Ну что же, очень жаль! Это очень хорошее интервью. Матильда прекрасная. Вы, Ксения, очень понравились. Просто умный разговор двух самодостаточных и красивейших женщин», — поделилась впечатлениями Варнава.

Согласно СМИ, Шнуров также не остался в стороне конфликта и ответил на обвинения телеведущей. В своем обращении артист заявил, что не причастен к блокировке записи. Кроме того, он заметил, что Собчак «элементарно не умеет читать», так как в сообщении говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД». Уточняется, что экс-кандидат в президенты использовала заставку шоу телеведущей Оксаны Пушкиной без разрешения правообладателя.

«Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право, — написал Шнуров в инстаграме. — Причем здесь мои помощницы и я? Целую».

Собчак взяла интервью у Матильды, в котором та впервые подробно рассказала о своих переживаниях в связи с разводом с музыкантом. Девушки были одеты в пижамы, а перед этим посетили вечеринку в одном из клубов Санкт-Петербурга. Этот разговор Матильда назвала «самым экстремальным поступком» в своей жизни.

«Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью, — написала она в своем инстаграме. — Кроме того, я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела — не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо».

Экс-супруга Шнурова выразила сожаление по поводу того, что люди стремятся все упростить, обсуждая настоящие чувства. Она отметила, что из-за глубокого погружения друг в друга может быть невозможно даже самому себе ответить на вопрос о причинах развода.

«Ну и потом, мне кажется, что любовь — она недостойна публичного обсуждения», — призналась Матильда.

Шнурова подчеркнула, что развод всегда связан с негативными эмоциями и по-другому «не бывает». Отвечая на вопрос Собчак, почему общество направляет негатив на женщину в случае разрыва, она предположила, что подобная ситуация может быть связана со старым укладом, однако отметила, что сама получила поддержку, за которую испытывает чувство благодарности.

«Если женщина решается на такой шаг и показывает, что не поддается контролю, наверное, это пугает и мужчин, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, потому что страшно: страшно остаться одной, страшно жить в бедности. Женщины начинают осуждать тех женщин, которые набрались решимости, набрались смелости и сказали честно: «знаешь, наверное, дальше продолжать не стоит», — рассказала она.