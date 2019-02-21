Перевал Дятлова: страшной трагедии посвятили поэму

Профессор Иркутского медицинского университета Лев Усов написал поэму, посвященную 60-летию со дня гибели студентов на перевале Дятлова. Произведение состоит из десяти глав и размещено на сайте учреждения.

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В одном из пунктов текста автор посвятил строчки погибшим в 1959 году студентам уральского политехнического института, которые под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. По мнению профессора, гора Холатчахль (в переводе с языка манси — «Гора Мертвецов») таит в себе множество загадок, о чем лыжники даже не задумывались.

«Вот в этакий край собралися ребята — // Сильны, романтичны... Ума маловато! // Вот знать бы, что самый добрейший народ [манси — «Газета.Ru»] // Обычай свой — сказку свою — сбережет!» — сочинил Усов.

Автор поэмы также написал целую главу, посвященную освещению трагического инцидента на телевидении. Действительно в последнее время ток-шоу активно занялись выяснением обстоятельств произошедшего. Он заметил, что СМИ взяли на себя смелость решать «где правда, где ложь?» в попытке расследовать причины гибели тургруппы.

«На телевидении устроил ту возню? // Примкнули к телевидению газеты, // Прокуратурой изучаются пакеты… // И никому не видится покою — // Откроем, мол, отмычкой цифровою…?» — посетовал профессор.

Отмечается, что это не первая поэма Усова, на сайте медуниверситета опубликован целый ряд его лирических произведений и сборников стихов «Аким», «Озеро души моей», «Ожерелье», «Искры» и «Душа нараспашку».

Ранее старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН и доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов исключил версию прокуратуры о том, что причиной гибели тургруппы Дятлова в 1959 году стали природные явления. В интервью ТАСС он заявил, что землетрясение не могло вызвать сход лавин на севере Свердловской области, где погибли лыжники.

«Если мы находимся на перевале Дятлова, то нам землетрясение грозит тем же, чем цунами на дне океана — его никто даже не заметит. В районе горы Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, в частности лавин и снежных плит», — заявил Щапов.

Кроме того, по мнению эксперта, версии лавины и схода снежных плит, которые выдвигаются прокуратурой Свердловской области в качестве основных, не имеют под собой научного обоснования. Щапов отметил, что склоны в районе перевала Дятлова не дотягивают до угла наклона, требуемого для схода лавины — почти 20 градусов.

«Перевал Дятлова — это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать сход лавин», — пояснил он.

В то же время прокуратура Свердловской области, объявившая в начале февраля о возобновлении расследования трагедии 60-летней давности, придерживается версий гибели, связанных именно с природными явлениями: «лавина, снежная доска и ураган». При этом, как сообщало издание Znak, надзирающий прокурор Андрей Курьяков решительно отмел криминальные и конспирологические версии причин трагедии.

Такой же точки зрения отчасти придерживаются и шведские исследователи. В интервью изданию Aftonbladet участники недавней экспедиции на гору Холатчахль Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен рассказали, что за загадочной трагедией стоят погодные условия.

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил один из исследователей-любителей.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.