«Так бы поступил Трамп»: кто ругает «Охотников за привидениями»

Американский режиссер Джейсон Райтман, сын постановщика оригинальных «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана, поделился подробностями работы над прямым сиквелом ленты его отца. Во время записи авторского подкаста комика Билла Берра он рассказал, что его фильм не будет похож на женский перезапуск серии, вышедший в 2016 году.

Реклама

Помимо этого, он подчеркнул, что не будет привносить собственное авторское видение в проект и снимать «Джуно»-версию «Охотников за привидениями» (имеется в виду его режиссерский дебют 2007 года, получивший «Оскар» за лучший оригинальный сценарий). Своей главной задачей он назвал «передачу фильма обратно фанатам».

«Это будет любовное письмо «Охотникам за привидениями». Я люблю эту франшизу. Я вырос на ней. Я считаю себя первым фанатом «Охотников за привидениями».

Мне было семь лет, когда вышел этот фильм, и я его обожаю. Я хочу сделать фильм для моих друзей — фанатов «Охотников за привидениями», — отметил постановщик.

Кроме того, Райтман заверил поклонников серии, что его лента будет напоминать им об оригинальной дилогии. Для того, чтобы добиться максимального сходства с первыми фильмами, он решил применить те же технические приемы, что использовал его отец в картине 1984 года.

Так, для съемок вышедшего в январе тизера он использовал оригинальные файлы со звуками протонных блоков (с помощью этих устройств герои ленты ловили привидений), а также нашел оригинальные виниловые буквы, печатавшиеся для постера первого фильма. Впоследствии они были отсканированы, после чего распечатаны заново.

«Мы снимали физические буквы со светом и дымом, потому что именно так их снимали бы тогда», — добавил Райтман.

Также режиссер поделился подробностями старта проекта. По его словам, он тайно занимался сценарием вместе со своим соавтором Гилом Кенаном в течение прошлого года — они закончили первую версию только в декабре. Кинематографист признался, что рассчитывал посвятить еще около года доработке материала.

«Я предполагал, что, как и в случае с любым студийным фильмом, о котором я слышал прежде, на переписывание сценария уйдут годы, они закопают его в землю, и фильм так и не выйдет», — пояснил он и добавил, что студия дала триквелу «Охотников за привидениями» зеленый свет сразу же после прочтения драфта.

Постановщик подтвердил информацию о начале съемочного процесса ближайшим летом. Релиз фильма должен состояться летом 2020 года.

По имеющимся данным, главными героями картины Райтмана станет команда молодых охотников за привидениями, которая пойдет по стопам своих предшественников. Пока что неизвестно, кто из оригинального состава вернется к своим ролям: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Рик Моранис еще не подтвердили своего участия в проекте. Актер Гарольд Рамис, сыгравший в двух первых лентах Игона Спенглера, скончался в 2014 году от аутоиммунного васкулита.

Через несколько дней после выхода подкаста Берра Джейсон Райтман внес ясность в свои высказывания касательно «Охотников за привидениями» Пола Фейга 2016 года.

«Воу, это прозвучало неправильно! Я не испытываю ничего, кроме восхищения перед Полом [Фейгом], [актрисами] Лесли [Джонс], Кейт [Маккиннон], Мелиссой [Маккарти] и Кристен [Уиг], а также отвагой, с которой они сделали «Охотников за привидениями — 2016». Они расширили вселенную и сделали прекрасный фильм!» — написал он в твиттере.

Ранее исполнительница одной из главных ролей в ленте Фейга — Лесли Джонс — раскритиковала решение снять прямое продолжение оригинальных «Охотников».

«Какое оскорбление. Нас словно послали на хрен, мы не считаемся. Так бы поступил Трамп. Голосом Трампа: «Сделаем новых «Охотников за привидениями», фильм с мужчинами получится лучше, выйдет отлично, эти женщины не охотницы». Как же бесит, как уродский поступок», — написала она в твиттере.

Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию общественности. Позднее в поддержку коллеги выступил постановщик фильма 2016 года.

«Господи, этот поток хрени и ненависти от этих троллей никогда не прекратится. Лесли высказалась от всей души, и я ее поддерживаю, — отметил он. — Я очень жду новую версию «Охотники за привидениями» от Джейсона Райтмана, но мне очень обидно, что наша команда больше не считается охотниками. Все мы. Мы всегда гордились и будем гордиться нашим фильмом».

Последние «Охотники за привидениями» слабо выступили в прокате и собрали $229 млн при бюджете в $144 млн, а также получили противоречивые отзывы прессы и аудитории. Тогда как на агрегаторах профессиональных рецензий у ленты стоит относительно положительный рейтинг (73% «свежести» на Rotten Tomatoes, 6,5 из 10 баллов на Metacritic), рейтинг картины на IMDb составляет 5,5 баллов из 10.