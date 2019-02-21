Поплатился за побои: супруга Башарова подала на развод

Жена актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова официально подала на развод спустя полтора года супружеской жизни. По сообщению сайта kp.ru, заявление о расторжении брака было зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы.

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Сообщается, что Башаров узнал о том, что супруга решилась на развод из сети. Также известно, что он успел навестить жену и двухлетнего сына Марселя в Таиланде, куда они улетели на месяц.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова», — написал актер у себя в фейсбуке, но позже эта запись была удалена.

«Видимо, массаж тайский. А я здесь… денежки им отсылаю», — добавил актер.

Напомним, что в декабре 2018 года общественность потрясла новость о том, что 31-летняя супруга Башарова попала в больницу из-за побоев. О том, что у Елизаветы сломан нос, рассказал ее брат Федор. Мужчина подчеркнул, что его сестру избил муж. По иронии судьбы за несколько часов до произошедшего женщина опубликовала в соцсети ролик семейного застолья.

Словам брата Шевырковой было трудно не поверить, как известно, несколько лет назад Башаров избил свою предыдущую супругу Екатерину Архарову. В то время фотографии обезображенного лица актрисы часто показывали в прессе и на телевидении. Однако Архарова не стала подавать на актера заявление в полицию. Меньше чем через год после заключения брака состоялся развод супругов.

Через год Башаров уже вышел в свет с новой возлюбленной. Поклонница актера Елизавета Шевыркова появилась с ним на кинофестивале будучи беременной. Вскоре родился их сын Марсель, после чего пара официально оформила брак.

Со слов брата Елизаветы, актер не раз поднимал на нее руку, находясь в подпитии. Но сломанный нос женщина не смогла простить, хоть и не стала писать на него заявление в полицию. Шевыркова признавалась в соцсетях в том, что до последнего надеялась, что муж пройдет лечение ради спасения брака и карьеры.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. — делилась с неравнодушными подписчиками Шевыркова.

— Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры».

Вместе с тем, Шевыркова упомянула и о хороших моментах совместной жизни с артистом. Она сообщила, что будет поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения и не станет препятствовать тому, чтобы он проводил время с сыном.

«Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — заключила супруга актера.

Большинство подписчиков своими комментариями поддержали решение женщины.

«Стыдно должно быть ему, а не вам!», «Лучше сейчас, зачем продолжать терпеть насилие», — писали люди.

Нашлись и те, кто выразил недоумение по поводу того, что Башаров спокойно разгуливает на свободе после содеянного им.

«А почему его никто не может наказать? И в шею гнать со всех каналов! Этот беспредел он творит от безнаказанности!» — написал пользователь соцсети.

Позже лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, вдохновившись скандальным разводом.

«Нет, не выжить хилым, слабым, // Ты мотай на ус, секи, // Тумаков дают здесь бабам, // Чтоб боялись мужики», — высмеял поступок актера Шнуров, намекая на то, что в России алкогольные напитки и избиение жен — часть местной культуры. «На примерах каждый рос, // Коррективы жизнь внесет, // А с артиста какой спрос, // Он Народный, вот и все», — написал Шнуров.

Среди прочих, этот пост лайкнула сама Шевыркова.