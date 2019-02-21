Попытка номер пять: «Оскар» могут доверить Вупи Голдберг

Отсутствие ведущего на премии «Оскар» из-за скандала с неприемлемыми сообщениями в твиттере американского комика Кевина Харта, который должен был стать лицом церемонии, породил среди американской аудитории множество слухов о том, как организаторы выйдут из сложившейся ситуации. Один из них – что в качестве ведущей вручения наград американской киноакадемии в пятый раз пригласят актрису Вупи Голдберг.

Именно она стала первой женщиной, которая в одиночку провела в качестве ведущей всю церемонию вручения премии в 1994 году.

После этого Голдберг также выходила на сцену «Оскара» в этой роли в 1996, 1999 и 2002 годах. Каждый раз публика и критика благожелательно встречали такое решение организаторов. Среди удач отмечались ее выходы в образе из фильма «Мулен Руж» и королевы Англии Елизаветы I.

Реклама

Слухи о том, что Голдберг вновь может прийти на выручку американской киноакадемии появились после того, как зрители обратили внимание на исчезновение актрисы из ток-шоу The View, которое выходит на телеканале ABC. Этот же телеканал будет транслировать вручение кинонаград.

Разговоры подогрели и заявления самой актрисы, которая выказывала интерес к тому, чтобы выступить в роли ведущей на церемонии. Она, в частности, негативно оценивала идею собрать команду ведущих.

«Если вы хотите оставаться без ведущего, это ваше право. Я думаю, что это глупая идея. Людям нужен кто-то, кто проведет их. Я думаю, что это должен быть кто-то, кто любит кино», — сказала Голдберг.

Она неоднократно намекала, что готова была бы стать таким человеком, хотя и отмечала, что может не соответствовать чьим-то представлениям. Актриса также заявляла о том, что понимает насколько «проблематичной» является для телевизионного руководства.

Руководство телеканала ABC, в свою очередь, заявило, что отсутствие Голдберг на телешоу The View связано с болезнью, и многие сочли объяснения достоверными. В частности, они обратили внимание на частый кашель актрисы в последнее время.

До того, как Голдберг стала первой женщиной, ведущей «Оскар», ей удалось стать первой афроамериканкой, которая была дважды номинирована членами Американской киноакадемии. В 1986 году она проиграла в борьбе за звание лучшей исполнительницы главной роли в фильме «Цветы лиловые полей». Но ей удалось взять реванш и завоевать статуэтку как лучшей исполнительнице второго плана в фильме «Привидение» 1991 года.

В январе СМИ писали о том, что выбывшего Кевина Харта организаторы премии хотят заменить сразу же целым ансамблем ведущих. Главной причиной для того решения было то, что в остававшиеся сроки до церемонии одному человеку было практически невозможно подготовиться к выполнению обязанностей ведущего.

Сообщалось, что в качестве ведущих с целью повышения популярности премии, чьи рейтинги серьезно упали в последние годы из-за увеличения числа скандалов с политическим оттенком, будут привлечены актеры фильма о команде супергероев «Мстители: Война бесконечности». Тем более, что Роберт Дауни-младший, Сэмюэль Л. Джексон, Крис Эванс, Марк Руффало и Джереми Реннер уже приходили на церемонию в 2013 году.

Проблема с поиском ведущего для премии встала перед руководством киноакадемии после того, как журналисты нашли гомофобные сообщения восьмилетней давности в твиттере актера Кевина Харта. На фоне скандала он принял решение отказаться от участия в награждении и отказался менять его.

Эта ситуация стала очередным пятном на репутации премии, которая в 2016 году оказалась в центре скандала из-за отсутствия темнокожих актеров среди номинантов. На фоне этого, двусмысленные комментарии вызвал и инцидент с неверным объявлением победителя 2017 года, когда лучшим фильмом стала картина о темнокожем подростке с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Лунный свет», но ведущие по ошибке назвали фильм «Ла-Ла-Ленд».

В результате, на падение рейтингов церемонии вручения наград обратил внимание даже президент США Дональд Трамп, который заявил, что в стране не осталось звезд, кроме него самого.