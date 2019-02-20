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В Лондоне вручают Brit Awards. LIVE

Церемония вручения Brit Awards. Онлайн-трансляция

В Лондоне проходит 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии «Грэмми». Известный английский комик Джек Уайтхолл был выбран ведущим мероприятия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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23:14

Лучшим британским исполнителем стал Джордж Эзра, который отказался в своей финальной речи благодарить кого-то конкретного, чтобы никого не забыть.

23:07

Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен».

22:59

Ведущие подчеркнули, что в этом году в категории «британская группа» впервые за всю историю может выиграть коллектив, состоящий только из девушек — Little Mix.

22:50

Фотографы заметили Сэма Смита, одного из кандидатов на звание исполнителя года.

22:40

Кроме того, Pink стала первой звездой, которая уже получила награду — «За выдающийся вклад в музыку».

22:29

Закроет шоу Pink, которая уже прошла по красной дорожке.

22:20

Уже известно, что откроет шоу звезда Голливуда Хью Джекман, который исполнит композицию из фильма «Величайший шоумен».

22:10

Ведущим церемонии в этом году стал английский комик Джек Уайтхолл, который вел мероприятие в прошлом году.

22:00

Добро пожаловать на британскую церемонию вручения премии Brit Awards за достижения в области музыки! «Газета.Ru» веден онлайн-трансляцию знакового события.