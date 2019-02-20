В Лондоне вручают Brit Awards. LIVE

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Лучшим британским исполнителем стал Джордж Эзра, который отказался в своей финальной речи благодарить кого-то конкретного, чтобы никого не забыть.
Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен».
Ведущие подчеркнули, что в этом году в категории «британская группа» впервые за всю историю может выиграть коллектив, состоящий только из девушек — Little Mix.
Фотографы заметили Сэма Смита, одного из кандидатов на звание исполнителя года.
Кроме того, Pink стала первой звездой, которая уже получила награду — «За выдающийся вклад в музыку».
Закроет шоу Pink, которая уже прошла по красной дорожке.
Уже известно, что откроет шоу звезда Голливуда Хью Джекман, который исполнит композицию из фильма «Величайший шоумен».
Ведущим церемонии в этом году стал английский комик Джек Уайтхолл, который вел мероприятие в прошлом году.
Добро пожаловать на британскую церемонию вручения премии Brit Awards за достижения в области музыки! «Газета.Ru» веден онлайн-трансляцию знакового события.