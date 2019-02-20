«Эмоциональные американские горки»: каким будет новый «Аватар»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон в интервью журналу Empire рассказал о продолжениях его фильма «Аватар», над которыми он работает в данный момент. Действие сиквела развернется почти через десять лет после событий первой части. Главный герой, бывший морпех Джейк Салли, который теперь обитает в теле аватара и обосновался на планете Пандора в качестве вождя клана Оматикай, растит вместе со своей возлюбленной — представительницей народа на'ви Нейтири — восьмилетнюю дочь. По словам Кэмерона, одной из центральных сцен во втором «Аватаре» станет ссора Джейка с Нейтири, которую он снял от лица их ребенка.

Он добавил, что это событие станет одним из многих подобных моментов, из-за которых Салли придется проехаться по «эмоциональным американским горкам».

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«В сценарии есть сцена спора Джейка и Нейтири на три страницы, семейной ссоры, очень, очень важной для сюжетной линии. Я начал снимать все это от лица восьмилетки, прячущейся и подглядывающей из-под укрытия, — рассказал кинематографист. — Имея определенный опыт работы с Сэмом Уоррингтоном в «Аватаре», я уже знал, как прописать персонажа Джейка, проносящегося по эмоциональным американским горкам в следующих четырех фильмах. Это было тяжело для него. Сейчас он снялся в двух картинах сразу, потому что мы делали вторую и третью одновременно. Ему пришлось отправиться в довольно мрачные места».

В интервью Кэмерон прокомментировал информацию о завершении съемок двух следующих «Аватаров», назвав ее лишь отчасти правдивой. Он пояснил, что на данный момент отсняты все элементы с использованием техники захвата движения, однако к работе над игровыми сценами он еще не приступил. По его подсчетам, на это понадобится еще порядка пяти месяцев. Впрочем, большая часть этих двух фильмов уже действительно готова, поскольку подавляющее большинство персонажей сделано как раз при помощи захвата движения, а сцены с ними занимают основную часть хронометража.

Также Кэмерон признался, что не сразу определился с выбором исполнителя главной роли. Он рассказал, что в итоге у него было три основных кандидата: Сэм Уоррингтон, Крис Эванс и Ченнинг Тейтум. Режиссер в течение долгого времени снимал их пробы, но в итоге остановился на кандидатуре Уоррингтона, проникшись тем, как актер произнес финальный монолог: «Небесные люди пытаются доказать, что они здесь хозяева и что их никто не остановит. Но у нас есть чем ответить! Вы полетите так же быстро, как ветер, и позовете другие кланы. Скажите им, что их позвал Турук Макто! Вы полетите сейчас со мной, мои братья, сестры! Мы покажем небесным людям, что они не хозяева здесь! И что это — наша земля!»

Как отметил постановщик, после этого он понял, что «пошел бы за [Уоррингтоном] в бой, а за другими парнями — нет».

Помимо этого, Кэмерон коснулся темы каста продолжений ленты, отметив увлеченность, с которой звезда его «Титаника» Кейт Уинслет подошла к работе над проектом. Постановщик назвал ее «феноменальной партнершей», а также поведал, с какой «фанатичностью» она отнеслась к своей новой героине по имени Ронал. «Она была очень заинтересована работой под водой, и в какой-то момент, мне кажется, она задержала дыхание на семь с половиной минут — не во время съемки сцены, а во время тренировки, — сказал он. — Она регулярно снималась в двух- или трехминутных сценах, играла под водой и плавала».

О планах снять несколько продолжений «Аватара» Кэмерон упоминал еще за три года до выхода первой части, а о непосредственной работе речь зашла в 2010 году. В течение последующих лет картины несколько раз откладывались. На данный момент премьера второй ленты запланирована на 18 декабря 2020 года, триквел должен появиться на экранах годом позже. Кроме того, режиссер намерен снять четвертую и пятую части — они должны увидеть свет в 2024-м и 2025 году соответственно.

По задумке кинематографиста, франшиза «Аватар» станет семейной сагой, в которой будет рассказываться о нескольких поколениях одного рода.

На данный момент неизвестно, сохранятся ли назначенные даты после завершения покупки Disney компании 21st Century Fox, которой, помимо всего прочего, принадлежат и права на «Аватара». Не исключено, что они останутся прежними, так как на декабрь у Disney в последние несколько лет назначались номерные эпизоды «Звездных войн», однако предстоящая девятая часть саги станет финальной в новой трилогии — соответственно, с 2020 года прибыльный временной слот, скорее всего, достанется потенциально кассовому детищу Кэмерона (первый фильм до сих пор остается самой успешной лентой в истории кинематографа с $2,7 млрд сборов).