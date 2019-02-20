«Чуть не остался сиротой»: у вдовы Децла случился приступ

Сын рэпера Кирилла Толмацкого Антоний в своем инстаграме вернулся к теме сбора денег на фильм о его отце журналистом Романом Супером. По его словам, после новости об этом у его матери усилилось давление и она «чуть не умерла от сердечного приступа».

Реклама

Свое сообщение Антоний Толмацкий посвятил всем, кто не понимает, почему он «чмырит» Супера. Он подчеркнул, что его отцу журналист не нравился как личность. В подобных случаях, по словам Антония, он не работал с такими людьми. Рассказ Супера об интервью с Децлом сын артиста назвал «крайностью».

«Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого, и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, что — откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и так далее» — написал Толмацкий.

Он отметил, что может сделать такой фильм сам, а также выразил сожаление в связи с тем, что журналист оценивает людей по возрасту. Также он заявил, что его дед Александр Толмацкий не сможет ничего рассказать о его отце, так как не участвовал в его жизни 15 лет.

«Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной «лимона». Ну простите, что назвал его тварью — я был в глубоком ужасе и бешенстве», — добавил он.

По его словам, вдова артиста, Юлия Киселева, «чуть не умерла от сердечного приступа», узнав об объявленном сборе средств на фильм, и «еле успела» выпить таблетки.

«Я чуть не остался сиротой, это серьезно! Напомню, мой отец не попрошайничал деньги на свои проекты», — подчеркнул он.

Антоний Толмацкий призвал Супера снимать фильм на свои деньги, если он все-таки хочет этим заниматься.

О своих планах снять кино об умершем рэпере журналист Роман Супер сообщил 18 января.

«Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить», — написал он.

По словам журналиста, для съемок фильма ему требуется 3,5 млн рублей, для сбора которых он запустил краудфандинговый проект. Сына рэпера возмутило, что Супер сообщил о готовящемся проекте только отцу артиста, Александру Толмацкому.

«Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает», — написал он в инстаграме.

Комментируя скандал, который разгорелся вокруг съемок фильма, сам Роман заявил «Газете.Ru», что считает правом любого человека снимать фильмы на резонансные темы.

«Думаю, у каждого человека должна быть возможность снимать те фильмы, которые вызывают внутренний отклик прямо сейчас. Никто не может монополизировать право на это. Как никто не может и заставить эти фильмы кого-то смотреть», — сказал Супер.

Рэпер Децл умер после выступления на закрытой вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска 3 февраля. По словам очевидцев, артист чувствовал себя хорошо перед выступлением и на сцене. Сменивший Толмацкого диджей также не отметил никаких признаков слабости.

Однако в гримерке он резко почувствовал недомогание и скончался. По словам директора музыканта, врачи приехали в течение пяти минут, после чего на протяжении получаса боролись за жизнь артиста. Мать рэпера Ирина Толмацкая рассказала в гостях у ток-шоу на Первом канале, что считает причиной смерти сына перегрузки на работе.

С другой версией смерти артиста выступил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который обратил внимание на подозрительные обстоятельства смерти. По его мнению, Децла могли отравить недоброжелатели.

Источники сообщили, что в крови музыканта не было обнаружено наркотиков, однако официальные представители Следственного комитета призвали не делать преждевременных выводов и дождаться объявления результатов экспертизы.