«Чуть не остался сиротой»: у вдовы Децла случился приступ

Сын рэпера Кирилла Толмацкого Антоний в своем инстаграме вернулся к теме сбора денег на фильм о его отце журналистом Романом Супером. По его словам, после новости об этом у его матери усилилось давление и она «чуть не умерла от сердечного приступа».
Свое сообщение Антоний Толмацкий посвятил всем, кто не понимает, почему он «чмырит» Супера. Он подчеркнул, что его отцу журналист не нравился как личность. В подобных случаях, по словам Антония, он не работал с такими людьми. Рассказ Супера об интервью с Децлом сын артиста назвал «крайностью».
«Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого, и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, что — откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и так далее» — написал Толмацкий.
Он отметил, что может сделать такой фильм сам, а также выразил сожаление в связи с тем, что журналист оценивает людей по возрасту. Также он заявил, что его дед Александр Толмацкий не сможет ничего рассказать о его отце, так как не участвовал в его жизни 15 лет.
«Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной «лимона». Ну простите, что назвал его тварью — я был в глубоком ужасе и бешенстве», — добавил он.
По его словам, вдова артиста, Юлия Киселева, «чуть не умерла от сердечного приступа», узнав об объявленном сборе средств на фильм, и «еле успела» выпить таблетки.
«Я чуть не остался сиротой, это серьезно! Напомню, мой отец не попрошайничал деньги на свои проекты», — подчеркнул он.
Антоний Толмацкий призвал Супера снимать фильм на свои деньги, если он все-таки хочет этим заниматься.
О своих планах снять кино об умершем рэпере журналист Роман Супер сообщил 18 января.
«Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить», — написал он.
По словам журналиста, для съемок фильма ему требуется 3,5 млн рублей, для сбора которых он запустил краудфандинговый проект. Сына рэпера возмутило, что Супер сообщил о готовящемся проекте только отцу артиста, Александру Толмацкому.
«Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает», — написал он в инстаграме.
Комментируя скандал, который разгорелся вокруг съемок фильма, сам Роман заявил «Газете.Ru», что считает правом любого человека снимать фильмы на резонансные темы.
«Думаю, у каждого человека должна быть возможность снимать те фильмы, которые вызывают внутренний отклик прямо сейчас. Никто не может монополизировать право на это. Как никто не может и заставить эти фильмы кого-то смотреть», — сказал Супер.
Рэпер Децл умер после выступления на закрытой вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска 3 февраля. По словам очевидцев, артист чувствовал себя хорошо перед выступлением и на сцене. Сменивший Толмацкого диджей также не отметил никаких признаков слабости.
Однако в гримерке он резко почувствовал недомогание и скончался. По словам директора музыканта, врачи приехали в течение пяти минут, после чего на протяжении получаса боролись за жизнь артиста. Мать рэпера Ирина Толмацкая рассказала в гостях у ток-шоу на Первом канале, что считает причиной смерти сына перегрузки на работе.
С другой версией смерти артиста выступил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который обратил внимание на подозрительные обстоятельства смерти. По его мнению, Децла могли отравить недоброжелатели.
Источники сообщили, что в крови музыканта не было обнаружено наркотиков, однако официальные представители Следственного комитета призвали не делать преждевременных выводов и дождаться объявления результатов экспертизы.