Перевал Дятлова: прокуратура жестоко ошибается?

Землетрясение не могло вызвать сход лавин на севере Свердловской области, где погибла тургруппа Дятлова в 1959 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института геофизики Уральского отделения РАН, доктора геолого-минералогических наук Владислава Щапова.

«Если мы находимся на перевале Дятлова, то нам землетрясение грозит тем же, чем цунами на дне океана — его никто даже не заметит. В районе горы Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, в частности лавин и снежных плит», — заявил Щапов.

Кроме того, по мнению эксперта, версии лавины и схода снежных плит, которые выдвигаются прокуратурой Свердловской области в качестве основных, не имеют под собой научного обоснования. Щапов отметил, что склоны в районе перевала Дятлова не дотягивают до угла наклона, требуемого для схода лавины — почти 20 градусов.

Реклама

«Перевал Дятлова — это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать сход лавин», — пояснил он.

Примечательно, что прокуратура Свердловской области, объявившая в начале февраля о возобновлении расследования трагедии 60-летней давности, придерживается версий гибели, связанных именно с природными явлениями: «лавина, снежная доска и ураган». При этом, как сообщало издание Znak, надзирающий прокурор Андрей Курьяков решительно отмел криминальные и конспирологические версии причин трагедии.

Такой же точки зрения отчасти придерживаются и шведские исследователи. В интервью изданию Aftonbladet участники недавней экспедиции — Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен — на гору Холатчахль (в переводе с языка манси — «Гора Мертвецов») рассказали, что за загадочной трагедией стоят погодные условия.

По мнению Хольмгрена, лыжники могли оказаться в эпицентре «необычайно сильной бури».

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил один из исследователей-любителей.

При этом его коллега Лильегрен предпочел «сохранить ореол загадочности» и предложил не отказываться от версии причастности военных к гибели тургруппы.

«Если за этим стоят военные, то скорее речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть, и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — отметил Ричард.

Хольмгрен также подчеркнул, что травмы, полученные «дятловцами», могут иметь естественное объяснение. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на их телах были найдены многочисленные ожоги, черепно-мозговые травмы и ссадины.

Кроме того, у одной из участниц экспедиции, Людмилы Дубининой, отсутствовали глаза и язык. По мнению археолога, это объясняется тем, что тела погибших пролежали под давлением снега два с половиной месяца, прежде чем их нашли.

«Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении. То, что тела приобрели такой цвет, тоже может объясняться естественными причинами, ведь они лежали на открытом воздухе», — объяснил Хольмгрен.

Ранее заслуженный спасатель России и бывший начальник Уральского поисково-спасательного отряда МЧС Валерий Кудинов в комментарии ТАСС оспорил версию о буре. По его словам, в случае сильного ветра участники экспедиции 1959 года не стали бы «выбегать» из палатки.

«Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся», — объяснил Кудинов.

Эксперт добавил, что с одной стороны злополучный склон прикрывает лес, а с другой — гора. Поэтому в зависимости от направления ветра можно выбирать себе места для ночлега. По словам спасателя, для этого точно не понадобилось бы бежать по снегу без одежды и резать палатки.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.