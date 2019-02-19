«Я не окосел?»: Познер оправдался за расистскую шутку

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер принес публичные извинения за шутку в адрес китайцев, которую он произнес в программе «Самые. Самые. Самые», передает Русская служба «Би-би-си».

«Это была очень неудачная шутка, я приношу свои извинения. Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота», — заявил Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу.

По данным издания, комиссия рассматривала жалобу архитектора-градостроителя Туяны Басановой. Женщина заявила, что в фильме из серии путешествий Познера и Ивана Урганта «Самые. Самые. Самые» о странах Скандинавии и Финляндии ее оскорбила одна из фраз телеведущего. Сообщается, что в резиденции Санта-Клауса Познер увидел большую группу китайских туристов и спросил: «Я не окосел?»

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«Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете… Я не окосел, нет? Потому что от этого количества…», — пошутил он.

Басанова объяснила, что ей, как «представителю азиатской национальности коренного народа Сибири», неприятны «подобные высказывания и особенно жесты». По словам архитектора, такое поведение неприемлемо «на телевидении, в частности на федеральном канале». Она призналась, что это оскорбило ее чувства.

«Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению Владимира Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть, — поделилась своим удивлением с Коллегией Туяна Басанова. — <...> Журналисту с таким богатейшим опытом, утверждающему о своей неприязни к расизму, демонстрировать свою ксенофобию к представителям другой расы мне кажется совершенно противоречивым и неприемлемым».

Познер, в свою очередь, подчеркнул, что не хотел никого обидеть своим высказыванием. Кроме того, он отметил, что понимает суть претензий со стороны Басановой.

«На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что ее это оскорбляет. Я приношу свои извинения: я сострил — и сострил очень неудачно <...>. Прошу принять мои извинения абсолютно искренние», — передает слова журналиста издание.

Автор жалобы Туяна Басанова приняла извинения Познера. Архитектор выразила надежду, что ведущий объяснит свою позицию и на телевидении. Отвечая на вопрос корреспондентов, журналист сказал, что готов принести извинения и в эфире своей программы на Первом канале.

Как сообщает СМИ, сопредседатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что решение по жалобе будет обнародовано через одну-три недели.

Ранее Владимир Познер высказался по поводу одной из самых обсуждаемых тем последних недель — слухи о романе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

84-летний журналист в инстаграме задался вопросом, почему публика столь жадно впитывает новости о личной жизни известных людей. По словам Познера, ни он сам, ни кто-то другой убедительного объяснения этому феномену не нашли.

Он также вспомнил недавнее интервью Собчак программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым, в котором она посетовала на то, как в России по-разному относятся к мужчинам и женщинам в контексте измен. По ее словам, женщина имеет полное право спать и жить с тем, с кем она хочет, — Познер в этом вопросе оказался с ней полностью солидарен.

«Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует. А вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует. — написал журналист. — Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже поспорить, этот вопрос того стоит».

В середине января в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым в центре Москвы. По данным очевидцев, мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Через некоторое время Богомолов сообщил в инстаграме о том, что в ходе драки супруг Собчак разбил ему нос.