Метод Сталина: из «Империи» сотрут темнокожего гея

Авторы мыльной оперы «Империя», выходящей с 2015 года на канале Fox, собираются урезать экранное время актера Джусси Смоллетта в предстоящей второй части пятого сезона сериала. Артист исполняет в шоу одну из главных ролей — музыканта Джамала Лайона, сына хип-хоп-магната и владельца вымышленной компании Empire Entertainment Люциуса Лайона. Создатели «Империи» решили сократить отведенный герою хронометраж после того, как актер оказался замешан в крупном скандале.

29 января Смоллетт находился в Чикаго на съемках последних девяти эпизодов пятого сезона сериала (первая часть транслировалась с сентября по декабрь 2018 года). Вечером того дня он возвращался из кафе в свой отель, когда на улице на него напали двое неизвестных. Мужчины несколько раз толкнули артиста, накинули ему на шею веревку, после чего облили ему голову некой жидкостью и скрылись с места преступления.

После этого актер отправился в госпиталь, где его осмотрели врачи. Они обнаружили на теле Смоллетта большое количество ушибов, а также предположили, что у него могло быть сломано ребро.

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Как позднее заявил сам Смоллетт, во время атаки злоумышленники выкрикивали расистские, гомофобные и протрамповские лозунги, а также упоминали название «Империя». Артист связал произошедшее с тем, что он является афроамериканцем и не скрывает свою гомосексуальность (в сериале он также играет открытого гея). Также он заявил, что нападение произошло из-за его высказываний с критикой действующего президента США Дональда Трампа.

В поддержку актера высказались многие коллеги представители шоу-бизнеса — в частности, создатель «Империи» и исполнитель главной роли Ли Дэниелс, актрисы Риз Уизерспун, Холли Берри и Эллен Пейдж, а также певица Ариана Гранде. Кроме того, инцидент прокомментировал и сам Трамп. Американский лидер назвал ситуацию «ужасной» и заявил, что «хуже и быть не могло».

Однако в ходе расследования полиция начала подозревать, что Смоллетт мог сам подстроить нападение. 15 февраля правоохранительные органы сообщили о задержании двух подозреваемых в атаке на актера. Один из них оказался личным тренером артиста, работавшим с ним во время подготовки съемкам клипа, а второй появлялся в «Империи» в эпизодической роли.

Как пишет TMZ со ссылкой на источники в съемочной группе, после появления версии с инсценировкой покушения создатели шоу решили отказаться от пяти из девяти планировавшихся сцен с участием Смоллетта из новых эпизодов. Кроме того, зрители не увидят «большой музыкальный номер», который готовили для предпоследней серии сезона.

Оставшиеся четыре сцены собираются снять так, чтобы фокус сместился с героя Смоллетта на других персонажей. В данный момент сценаристы активно переписывают готовый материал. По информации издания, 16 февраля они подготовили несколько альтернативных версий сценария.

В тот же день сын американского президента Дональд Трамп-младший обвинил актера в организации нападения, а также уличил журналистов в непрофессиональной работе с информацией.

«Похоже, Джусси Смоллетт попытался инсценировать преступление на почве ненависти, чтобы выставить в дурном свете поддерживающих Трампа, — написал он в твиттере. — А большинство СМИ не просто подавали его вранье как факты в течение нескольких недель, но и кидались на всех, кто ставил под сомнение всю эту выдуманную историю».

Большое жюри должно рассмотреть дело Смоллетта на текущей неделе. В частности, в суде по собственной инициативе выступят двое задержанных полицией братьев, которые утверждают, что они выполняли заказ актера.

По одной из озвученных в прессе версий, актер мог организовать покушение на себя из-за разногласий с Fox, на почве которых его якобы уволили из сериала. Представители Fox Entertainment и 20th Century Fox Television опровергли эти заявления и подчеркнули, что Смоллетт не покидал проект.

«Мысль, что Джусси Смоллетт был или будет уволен из «Империи», явно нелепа. Он остается основным актером в этом крайне успешном сериале, и мы продолжаем поддерживать его», — отметили в Fox.