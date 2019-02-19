Танцы на костях: сын Децла восстал против фильма об отце

Сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, выступил против сбора пожертвований для посмертного увековечивания памяти своего отца в документальном фильме. Ранее журналист и блогер Роман Супер заявил об инициативе снять в честь музыканта байопик, для работы над которым потребуется 3,5 млн рублей. Эту сумму лауреат премии ТЭФИ планирует получить путем сбора средств, который был запущен на специализированном сайте 18 февраля. Уже на следующий день на счет блогера поступило около 1,3 млн рублей.

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Эта схема вызвала подозрение у 13-летнего Антония Толмацкого, который посчитал, что Супер провернул ее ради собственной выгоды. По словам подростка, блогер оповестил о своих планах на создание фильма только отца Децла Александра Толмацкого, который не общался с сыном на протяжении последних 15 лет.

«Спросил разрешение он только у Александра Яковлевича, который в этой ситуации вообще властью не обладает», — заявил Антоний в инстаграме.

Ранее СМИ писали, что Децл разорвал все связи с отцом после его ухода к другой женщине. Музыкант оказался настолько принципиальным, что только на его похоронах Толмацкий-старший смог познакомиться со своим 13-летним внуком.

В ответ на осуждение своей идеи Александр Супер в комментарии «Газете.Ru» сказал, что имеет право на съемку фильма о том, что сейчас волнует его больше всего.

«Думаю, у каждого человека должна быть возможность снимать те фильмы, которые вызывают внутренний отклик прямо сейчас. Никто не может монополизировать право на это. Как никто не может и заставить эти фильмы кого-то смотреть», — отметил Супер.

В прикрепленной к сбору средств записи он напомнил о своем интервью с рэпером в 2016 году, обозначил эту работу как личную гордость и подробно рассказал о неформальной встрече с кумиром.

«С Кириллом я познакомился в январе 16-го года, записывая с ним интервью в крохотной убитой однушке. «Брать интервью у собственного детства — это вообще как?», — волновался я перед началом. Но волновался совершенно зря», — написал блогер.

О Кирилле он говорил в среднем роде, ассоциируя рэпера с детством: «оно вывалило из-под пальто львиную гриву дредлоков, нацепило круглые гаррипоттеровские очки и на отличном русском за час объяснило, почему в жизни бывает очень важно выбрать свой собственный тяжелый путь, а не чей-то простой и чужой».

Отвечая на восхищенные слова журналиста об интервью, сын Децла рассказал, что его отец не был доволен этой беседой.

Подписчики Антония поддержали его в комментариях, отметив, что Супер пытается нажиться на чужом горе за деньги простых людей.

«Всегда найдется урод, который решится нажиться на чужом горе. Может, в прокуратуру написать заявление, ведь этот человек и прав никаких не имеет на сборы-поборы. Лучше уж перевести деньги семье Кирилла. Больше пользы, чем от мнимого фильма, на который не требуются такие средства», — предложил один из пользователей.

Напомним, рэпер Децл скончался 3 февраля после своего концерта на вечеринке в ночном клубе Ижевска. По предварительным данным, артист почувствовал недомогание сразу после выступления и скончался из-за проблем с сердцем. Директор музыканта Павел Беленец в этот же день рассказал, что перед последним выходом на сцену Толмацкий не жаловался на плохое самочувствие.

Сейчас поклонники и близкие Децла спорят о причинах его преждевременной смерти. Ранее мать рэпера Ирина Толмацкая в эфире шоу на Первом канале заявила, что ее 35-летний сын не выдержал напряженной работы.

«Перенагрузки. Он много работал. Записал за последние полгода два альбома. Он как-то жаловался, что «мама, у меня болит рука, нога». Я предлагала сходить к врачу, а он говорит — нет, это невралгия, много работы», — пожаловалась Толмацкая.

Представители Следственного комитета Удмуртии заявили, что результаты экспертизы о возможной причине преждевременной смерти Децла еще не готовы, поэтому подтверждать или отрицать слова его матери пока нельзя. В ведомстве также отметили, что в крови умершего не было найдено следов употребления наркотиков и алкоголя.