Что подкосило Кадырова? Глава Чечни объяснил свое исчезновение

На сайте администрации правительства Чеченской Республики 13 февраля было опубликовано объявление о назначении и.о. главы Чечни Муслима Хучиева по причине временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова.

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«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики: исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля 2019 года», — говорится в тексте документа.

В ответ на просьбу телеканала «360» прокомментировать формулировку о нетрудоспособности Кадырова министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что речь идет о выходе на больничный.

«Рамзан Ахматович в прекрасном расположении духа, проводит совещания. Это условность», — подчеркнул Умаров.

Он также предположил, что глава региона хотел пройти обследование.

«Сами понимаете, это вопросы личного характера, я их комментировать не буду. С какой целью он это сделал, это уже его дело. Но он имеет право на такой короткий отпуск», — отметил министр.

Позднее Умаров также рассказал «Царьграду», что Кадыров «находит отдохновение в его любимом и дорогом сердцу родовом селении», где восстанавливается после простуды. Он также поделился стихами, которые глава республики написал на больничном и посвятил родному тейпу.

«В созвездии тепла я душу распростер. // Здесь дремлет тишина, здесь говорит костер. // Здесь мысли разбрелись, умчались кто куда. // Здесь небо как гранит, здесь чистая вода. // Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег. // Здесь братья на подбор в неистовой борьбе. // Усталость, гнев и боль проходят стороной. // Благодарю тебя, мой трепетный Беной», — написал Кадыров.

Умаров также обратил внимание на то, что глава Чечни «ни на секунду» не прекращал работу и даже провел расширенное совещание.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сам Кадыров сообщил, что улетел с визитом в ОАЭ, где провел ряд встреч, на которых обсуждались различные инвестиционные проекты, в числе которых — строительство аэропорта в Грозном.

«Чечня уже интересна как регион для вложения инвестиций. Итоги моей поездки в ОАЭ тому свидетельство. Благодаря тесному сотрудничеству с представителями деловых кругов эмиратов нами уже реализован ряд проектов, которые имеют большое значение для экономики республики», — отметил Кадыров, подводя итоги своей поездке.

Позднее Кадыров опубликовал в соцсетях свою фотографию, сделанную в горах, куда он совершил инспекционную поездку.

«В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статье 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях» — написал он.

Кадыров подчеркнул, что с 16 февраля выполняет возложенные на него должностные обязанности в полном объеме.

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально», — добавил он.

Тем, кто хочет «быстро справиться с разными недугами», Кадыров посоветовал заниматься спортом.

Отвечая в конце прошлого года на вопрос о том, планирует ли он вступить в борьбу за должность президента, Кадыров заявил, что не считает себя человеком достаточного уровня, чтобы «даже возглавить самое слабое министерство в правительстве». Он подчеркнул, что хочет закончить карьеру в позиции руководителя региона и готов следовать до конца за преемником действующего президента.

С этим заявлением Кадыров выступил после того, как в Кремле отреагировали на его слова о нехватке финансирования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал заявление Кадырова в правительство и назвал нормальной ситуацией обращение главы региона по линии бюджета на территории вверенного субъекта.