Уничтожение нации? Шукшина сравнила ток-шоу с планом Даллеса

Заслуженная артистка России Мария Шукшина раскритиковала отечественные ток-шоу, которые идут на федеральных телеканалах. По словам актрисы, они напоминают ей план Даллеса, одного из главных шпионов, выступавших против СССР.

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Шукшина опубликовала в инстаграме коллаж с кадрами из российских ток-шоу, а в описании привела яркие цитаты из плана американского разведчика Аллена Даллеса, который являлся главой ЦРУ в середине прошлого века. Целью американца было уничтожение Советского Союза путем пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей и моральное разложение граждан. По мнению артистки, описание знаменитого плана подходит под современную российскую реальность — только разложению способствуют не внешние силы, а федеральные каналы, транслирующие деморализующие передачи.

«Это называется «Найди 10 отличий» между желтыми телепрограммами, прессой и «планом Даллеса», — заявила Шукшина.

Подписчики актрисы ее поддержали и выразили возмущение тем, что их налоги, за счет которых существует государственное ТВ, используются для демонстрации чернухи в лучшее эфирное время. По мнению пользователей соцсети, это ведет к тому, что скоро у россиян «все человеческое будет потеряно», и люди убедятся, что они «скоты и живут по-скотски».

«Машенька, все верно! Люди рады одурачиваться и тупеть! И совсем размылись понятия стыда, порядочности и благородства. Гораздо проще потрясти грязное белье, вываляться в грязи. А если это ещt и на федеральном канале, печально и стыдно!» — заметили в комментариях.

Ранее Шукшина оказалась в центре скандала, заявив о подкупе передачей «Пусть говорят» ее дочери. По словам актрисы, Анне Шукшиной предложили 2 млн рублей за участие в ток-шоу. Сама девушка категорически отрицает эти слова и называет «компрометирующей ее информацией и вообще враньем».

«Я пошла туда не с целью заработать, а чтобы разобраться со всем этим непониманием и внутрисемейным конфликтом. Меня никто не принуждал, я просто уже устала сидеть выслушивать в свой адрес сфабрикованные обвинения и море грязи!» — написала Шукшина-младшая в инстаграме.

В комментарии «Газете.Ru» девушка отметила, что ее мать «проявляла фантазию» и ранее, когда заявляла о том, что ей готовы были заплатить 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова, а ее 20-летнему сыну Макару Касаткину якобы предлагали один миллион рублей.

«Я бы добавила, что мама любит включать фантазию, как это было уже с суммой в 15 млн, вот здесь тоже решила подключить — я имею в виду, которые ей якобы предлагали, а она отказалась», — отметила Анна Шукшина.

После этого случая ее мать опубликовала в своем инстаграме стихотворение Владимира Чупина «О потерянной морали», в котором автор предлагает «вспомнить о морали», которая была потеряна «всеми вместе» и «в одно мгновение» и о которой «с детства в школе напоминали педагоги». В произведении также упоминается о взаимной ненависти друг к другу, отсутствии поддержки, неуважении к старшим, жадности и неискренности.

«На нас обиделась природа, // И Бог уже давно не с нами, // Кто делает из нас урода? // Вот я уверен, что мы сами», — процитировала Шукшина.

Говоря о возможных способах выхода из сложившегося положения, Чупин замечает, что мораль «не прячется в достатке» и советует «прочитать Ницше», чтобы «все было в порядке». Читателям стихотворения рекомендуется «заняться нужными делами», определиться со своими желаниями, согласоваться с моралью, не превращать себя в стадо, не слушать «пройдох различных», которые «призывают к блуду», и иметь свое личное мнение.

В конце произведения делается вывод о том, что жить в морали «не так уж трудно», и предлагается окружающим «все изменить разом» и победить зло, чтобы спасти мир от аморальности, «пока мозги не растеряли».

Также Мария Шукшина написала в инстаграме о том, какое возмущение в ней вызывает стремление федеральных каналов «копаться» в личной жизни таких народных авторов, как Владимир Высоцкий и ее отец Василий Шукшин.