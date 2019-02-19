Происки Украины: фильм «Т-34» хотят запретить в США

Украинское посольство в США сообщило на своей странице в фейсбуке о том, что обратилось ко владельцам американских кинотеатров с просьбой отменить показ российского фильма «Т-34», так как, по мнению украинских дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию Российской Федерации, жертвой которой стала и Украина», прибегая для этого к памяти о героях Второй мировой войны.

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«Посольство Украины в США сегодня обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты «Т-34», — говорится в тексте официального сообщения.

Украинские дипломаты также поблагодарили представителей общины страны в США, благодаря которым в ряде городов уже было принято решение об отмене сеансов.

Они призвали остальных активистов присоединиться к усилиям, направленным против демонстрации фильма, и направить соответствующие заявления руководству местных кинотеатров.

Директор по развитию группы компаний, которая осуществляет прокат фильма на территории Северной Америки, Александр Беляков заявил ТАСС, что показ фильма уже был отменен в Сан-Франциско. Причиной для такого решения стали действия группы лиц, которые оказали давление на владельца местного кинотеатра из-за своего недовольства якобы содержащейся в фильме пропагандой.

«Показ, который должен был состояться 21 февраля в кинотеатре Сан-Франциско, сорван из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду», — сообщил Беляков.

Он подчеркнул, что, по словам самих активистов, они не ознакомились с фильмом и сделали выводы на основании увиденного трейлера.

«Поэтому я не очень понимаю, в чем они увидели проблему. Предполагаю, что радикалы протестуют только потому, что фильм из России», — добавил представитель компании-прокатчика.

Беляков также предположил, что радикально настроенные активисты, которые раньше не знали о компании-прокатчике, теперь начнут активно мешать ее работе.

В частности, он рассказал о том, что первые попытки сорвать показ картины были предприняты в Бостоне. Владелец кинотеатра решил отказаться от демонстрации после многочисленных звонков и сообщений по электронной почте, содержавших угрозы. Однако срыва показа фильма удалось избежать, так как был предоставлен другой кинотеатр Бостона.

Он также сообщил, что для получения разрешения на показ фильма необходимо пройти специальную кинокомиссию в Канаде, которая осуществляет строгий отбор кинопродукции.

«В этот раз комиссия не увидела ничего из того, о чем заявляют радикально настроенные активисты, ничего неправильного в фильме не нашли», — добавил Беляков.

Представитель компании-прокатчика отметил, что сети кинотеатров, которые заключили соглашение о демонстрации фильма, также не нашли при просмотре ничего, что могло бы помешать прокату.

Украина не первый год ведет борьбу с российской кинопродукцией, которая, по мнению киевских экспертов, содержит в себе пропаганду российских вооруженных сил.

В начале 2019 года Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило о том, что был в список фильмов, запрещенных к показу на территории страны, были внесены 139 фильмов и сериалов, в числе стран-производителей которых значилась Россия.

Помимо произведений, которые были напрямую посвящены российским вооруженным и правоохранительным силам (сериалы «Штрафбат», «Последний бой майора Пугачева»), в черный список были включены и такие фильмы, как «Легенда №17», «Ночной дозор», «Дневной дозор», а также комедии Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

Также сообщалось о запрете на ввоз на Украину одной из книг советского писателя Сергея Довлатова из-за того, что в предисловии упоминается российский актер Сергей Безруков, который находится в перечне лиц, представляющих, по мнению украинских властей, угрозу национальной безопасности.

Представители комитета отметили, что российские издатели намеренно выпускают книги авторов, не имеющих отношения к российской пропаганде, однако печатая предисловия с упоминание ее «апологетов».