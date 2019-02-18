«Алита» устранила конкурентов: что смотрят в России

В минувшие выходные российский бокс-офис значительно оживился и впервые за несколько недель показал приличные результаты. Произошло это благодаря двум крупным премьерам, на которые пошел зритель.

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Самым кассовым фильмом прошедших выходных стал блокбастер Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона «Алита: Боевой ангел», собравший 356,8 млн рублей. С учетом предварительных показов приключения девушки-киборга в 26-м веке заработали в сумме 442 млн. Это позволяет создателям рассчитывать на преодоление в будущем планки в 1 млрд рублей. В крайнем случае картина сможет вплотную к ней подобраться. Подробнее о том, почему «Алита» стала лучшим фэнтези-фильмом за последнее десятилетие в нашей рецензии.

Вторую позицию российского бокс-офиса уверенно завоевала картина «Громкая связь» Алексея Нужного. Сценарий к фильму написали участники небезызвестного «Квартета И», и они же сыграли основные роли. К ним присоединились Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Лента представляет собой адаптацию итальянской картины «Идеальные незнакомцы» 2015 года. В свои первые выходные «Громкая связь» заработала внушительные 225 млн рублей. Подробнее о фильме можно почитать в нашем материале.

Третье место в списке самых кассовых фильмов в России заняла еще одна российская комедия — «Семь ужинов». Фильм собрал в прокате 64,1 млн рублей. Картина получила менее благосклонные отзывы, чем «Громкая связь», что скорее всего и сказалось на более чем трехкратном проигрыше конкуренту.

Занявший второе место на прошлой неделе квест-хоррор «Клаустрофобы» опустился сразу на две позиции и со сборами в 57 млн рублей занял четвертое место российского бок-офиса. Сюжет картины прост, но затрагивает популярную и актуальную тему квестов. Шестеро друзей соглашаются поучаствовать в остросюжетной игре, которая, по мнению смельчаков, сулит им солидную сумму денег и всеобщее веселье, а на деле может закончиться для добровольцев мучительной смертью.

Еще большее падение испытал на себе лидер отечественного проката прошлой недели «Лего. Фильм 2», опустившийся сразу на четыре пункта. Во вторые выходные картина заработала лишь 55 млн рублей, доведя общие сборы до очень скромных 185,5 млн. Стоит учесть, что франшиза «Лего фильм» не снискала особой популярности в России. Первая часть также очень скромно выступила в 2014 году.

Один из фаворитов «Оскара» картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» продолжает свое триумфальное шествие по отечественным экранам. Фильм ни разу не получил за четыре недели проката более 600 копий, однако смог заработать уже 352 млн рублей. В минувшие выходные лента собрала 45,5 млн с 357 копий.

С третьей на седьмую позицию опустилась российско-китайская комедия «Как я стал русским». Несмотря на почти 1,5 тыс. копий картина заработала в свои вторые выходные 20,1 млн рублей, доведя общую кассу до 112,6 млн. При бюджете в размере более 300 млн рублей, такие цифры вряд ли настраивают создателей на позитивный лад.

Несмотря на широкий выбор, российский зритель в эти выходные в большинстве своем предпочел только семь фильмов, практически проигнорировав остальные. На восьмое позиции со значительным отставанием расположилась отечественный триллер «Отрыв», который смог заработать всего 7,8 млн рублей.

Недавний хит отечественного проката «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», вышедший на экраны 24 января, исчерпала весь свой потенциал и в прошедшие выходные собрал всего лишь 7,2 млн рублей. Однако общий заработок комедии выглядит вполне внушительно — 453,3 млн.