«Выгнать Лазарева с «Евровидения»: Жириновский обрушился на певца

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время эфира на телеканале «Россия 1» уличил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.

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«Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца», — заявил депутат.

К тому же, политик припомнил высказывание певицы Лолиты Милявской о том, что «для нее Крым — это Украина».

«У нас Уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России», — приводит слова Жириновского РИА «Новости».

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума на полуострове, по результатам которого 96,77% голосовавших выбрали пункт «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

В 2014 году в украинской прессе появилось интервью с Лазаревым, в котором исполнитель высказался на тему Крыма и его присоединения в России.

Через некоторое время он заявил о том, что украинские журналисты исказили смысл его слов. По словам певца, в действительности он говорил о том, что ему непривычно осознавать, что полуостров вернулся в состав российской территории.

Такая же история случилась и с Милявской, когда во время интервью одному из YouTube-каналов она отметила, что в душе Крым для нее остается украинским. Однако впоследствии Лолита заявила телеканалу RT, что ее слова были вырваны из контекста, а речь шла исключительно о ее внутренних ощущениях. Певица пояснила, что будучи ребенком она часто бывала на полуострове, в то время он был еще украинским.

В начале февраля официальный представитель холдинга ВГТРК объявил о том, что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, представлять Россию будет певец Сергей Лазарев.

Сам артист заявил, что отправляется на конкурс «за реваншем»: «Это решение было принято телеканалом «Россия 1» и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на «Евровидение». Он отметил, что три года назад «сделал максимум», подтверждением чему служит победа в зрительском голосовании. Певец убежден, что сможет показать «другого Лазарева» зрителям конкурса.

«Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», — попросил он.

Музыкант рассказал, что песню, с которой он поедет на конкурс, написали певец Филипп Киркоров и композитор, приглашенный из Греции.

«Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором», — рассказал Сергей.

Как известно, представитель от России будет выступать во втором полуфинале конкурса. В одной группе с Лазаревым также посоревнуются исполнители из Македонии, Норвегии, Албании, Азербайджана, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Ранее эксперты называли Лазарева среди главных претендентов на участие в музыкальном конкурсе. Журналисты первыми обнародовали гастрольный график певца, в котором не были запланированы выступления на даты, в которые проходит «Евровидение».

Сам Сергей говорил о том, что будет готов вновь сразиться за победу в конкурсе только в том случае, если будет уверен в песне, с которой он поедет.

Одним из преимуществ Лазарева в глазах организаторов международного конкурса, был заключенный контракт с лейблом Sony Music Entertainment. Выбор членов экспертного жюри чаще падает на артистов, которые сотрудничают с крупнейшими звукозаписывающими компаниями.

Лазарев также фигурировал в поддельном списке артистов, который распространился в прессе в начале января. Позже представители ВГТРК — организатора конкурса в России — сообщили о том, что этот список является фальшивкой.

Напомним, что в 2018 году на конкурсе Россию представляла певица Юлия Самойлова, вылетев на стадии полуфиналов, продемонстрировав самый слабый результат России с тех пор, как на «Евровидении» были включены полуфинальные состязания.

Изначально Юлия должна была выступить на «Евровидении» еще в 2017 году. Однако тогда страной-хозяйкой была Украина, запретившая артистке въезд на территорию украинского государства из-за посещения Самойловой Крыма после проведения референдума о присоединении полуострова к России. Россия в том году отказалась от участия в состязаниях.