Вслед за Децлом: не стало звезды «Версуса»?

В СМИ опровергли информацию о смерти популярного андерграунд-рэпера Саши Скула, также известного как Тагир Маджулов. Сообщения о кончине артиста появились днем 18 декабря в его официальном паблике.

«Сегодня в 12:11 по московскому времени остановило свой ход сердце Саши», — было сказано в посте.

На момент написания заметки данная запись оставалась в сообществе музыканта, однако рэп-портал The-Flow, ссылаясь на самого Сашу Скула, заявления о его смерти опроверг.

«Попытки установить у друзей и близких артиста, соответствует ли написанное действительности, не увенчались успехом. Некоторые из них на момент разговора с редакцией по своим каналам тоже пытались узнать, жив ли их товарищ. Позже мы дозвонились до Скула. Трубку поднял он, причину появления публикации узнать не удалось», — успокоил поклонников хип-хип-исполнителя ресурс.

В тематических пабликах «Вконтакте» немногим позднее также назвали сообщения об уходе андерграунд-звезды ложной, напомнив, что тот якобы инсценировал собственную смерть и ранее.

Реклама

Шокирующее известие среди прочих прокомментировал Horus, коллега Саши Скула. Музыкант предположил, что когда артист действительно умрет, ему уже никто не поверит.

«Когда Саша Скул «двинет кони», никто в это не поверит», — написал Horus в своем твиттере.

Администраторы официального паблика артиста на запрос «Газеты.Ru» о достоверности слухов, касающихся кончины рэпера, не ответили.

Согласно СМИ, Саша Скул (в сети утверждают, что настоящее имя артиста — Тагир Маджулов, однако, по словам некоторых поклонников рэпера, это его второй псевдоним, тогда как реальное имя он тщательно скрывает), родился в Братске 2 июня 1989 года. Увлекшись хип-хопом еще в раннем детстве, будущий представитель российского хип-хоп-андерграунда приобрел известность в узких кругах в конце нулевых. Среди прочих исполнителей, с кем Саша Скул в разное время сотрудничал, были такие известные рэп-артисты, как ЛСП, ATL и уже упомянутый Horus.

В 2014-м рэпер также принял участие в одном из выпусков популярного ютьюб-шоу «Версус», уступив John Rai.

В начале февраля Саша Скул отреагировал в своем твиттере на смерть своего коллеги по рэп-сцене Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл.

»[Офигеть]. Децл откинулся. Светлая память, конечно. Сегодня умерла эпоха. Пусть этот день в моей памяти останется грустным кавером в диктофон. Мне будет не хватать факта, что ты жив», — написал артист.

Толмацкого, большой звезды нулевых, напомним, не стало в ночь 3 февраля 2019 года. 35-летний музыкант, стоявший у истоков отечественного хип-хопа, скончался после выступления в Ижевске. Согласно прессе, артист почувствовал себя плохо сразу по окончании концерта и умер из-за проблем с сердцем.

Комментируя трагедию по горячим следам, директор исполнителя Павел Беленец отметил, что в преддверии последнего выхода на сцену Кирилл на здоровье не жаловался.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — приводит его слова RT. — Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно.

Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым... Он нормально выглядел, а когда уже был в гримерке, сильно побледнел — и это ЧП произошло».

Поначалу в сети писали, что возможной причиной смерти Толмацкого могли быть наркотики. Впоследствии, впрочем, источник в правоохранительных органах сообщил, что запрещенных веществ в организме музыканта обнаружено не было. Прощание со знаменитым артистом прошло 6 февраля. Похоронили Децла на Пятницком кладбище.