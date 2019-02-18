Гей-скандалы и гибель сына: неизвестный Джон Траволта

Сегодня, 18 февраля, знаменитый американский актер Джон Траволта празднует юбилей — лауреату «Золотого глобуса» за роль в фильме «Достать коротышку» исполняется 65 лет. Уроженцу Нью-Джерси, как известно, удалось построить едва ли не выдающуюся карьеру в Голливуде: дебютировав на экране еще в начале 70-х, артист в общей сложности сыграл в 70-и с лишним популярных фильмах и сериалах, включая такие знаковые ленты, как «Криминальное чтиво», «Бриолин», «Без лица», «Феномен», «Команда 49: Огненная лестница», «База «Клейтон» и многих других.

Фоторепортаж: Джону Траволте -- 65: лучшие роли актера __is_photorep_included12190615: 1

Несмотря на сумасшедшую популярность, признание критиков и поклонников, а также внушительное денежное состояние, личная жизнь актера сложилась куда менее радостно в сравнении с его же творческим путем. Так, настоящая трагедия произошла в семье Траволты в 2009 году, когда старший сын артиста от его голливудской коллеги Келли Престон — 16-летний Джетт — погиб прямо в доме четы на Багамских островах.

Смерть юноши до сих пор окутана завесою тайн и скандалов.

Известно, что Джетт, которому еще в раннем детстве диагностировали опасный синдром Кавасаки, скончался в ванной комнате семейного особняка в результате эпилептического припадка (по другой версии — из-за сердечного приступа). Некоторые СМИ, что примечательно, посчитали главным виновником трагедии самого Траволту, подчеркнув, что тот, руководствуясь личными убеждениями, якобы отказывался давать сыну необходимые для поддержания жизни медикаменты, пытаясь вылечить юношу по собственной оздоровительной программе.

Другая темная страница биографии голливудской звезды связана с его якобы нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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О том, что Траволта является латентным геем, в прессе пишут уже не один десяток лет. В нулевых, в частности, канадские журналисты обнародовали шокирующие кадры, на котором папарацци удалось запечатлеть актера в момент поцелуя с другим мужчиной. Снимки, согласно источнику, были сделаны в Онтарио, откуда вылетал частный самолет американца. Комментируя фотографии, авторы подчеркнули, что Джон «обнимал своего дружка за талию, целуя его в губы».

Спустя всего несколько лет — в 2010-м — писатель Роберт Рэндолф во всеуслышание заявил, что Траволта якобы регулярно изменяет жене, посещая гей-сауны.

«Брак Траволты с Келли Престон — всего лишь прикрытие, чтобы беспрепятственно заниматься сексом с мужчинами», — заверял тогда автор.

Кроме того, он отметил, что актер предлагал заняться сексом и ему самому, однако Рэндолф всячески от этого отказывался.

«Но всегда находились парни, которые были не против, — пояснил Роберт. — Он постоянно «клеит» молодых людей, не заботясь о том, что его все узнают. Я видел его в сопровождении любовника, он никак не может успокоиться».

Уже в 2012-м Траволта предстал перед судом, где ответил на обвинения мужчины-массажиста, которого якобы также пытался склонить к соитию.

По словам возможного потерпевшего, артист начал домогаться до него по окончании продолжительного сеанса массажа. Подобное поведение возмутило мужчину — и в ответ на приставания знаменитости он заявил, что не является «мальчиком по вызову». Немногим позднее иск со схожими обвинениями против Траволты подал и еще один массажист. В итоге, впрочем, оба дела были закрыты именно по просьбе истцов.

Гомосексуальность Траволты в СМИ связывают с трагедией, произошедшей в молодые годы артиста. В конце 1970-х годов у него, как известно, завязался роман с актрисой Дайан Хилэнд, которая была старше его на 18 лет. Всего спустя год, однако, сердце будущей голливудской звезды было разбито: его возлюбленная умерла от рака. Тяжело переживая кончину женщины, Траволта долгое время не вступал в серьезные отношения — вплоть до брака с Престон, которые многие изначально считали отчасти фиктивным.