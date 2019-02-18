Подстрелили звезду «Интернов»: актера ранили на съемках

Звезда российских сериалов Дмитрий Митюрич был ранен из помпового ружья во время съемочного процесса. Ночью 17 февраля актер обратился за помощью в медучреждение и рассказал докторам, что пиротехники не смогли рассчитать заряд и расстояние выстрела. В результате Митюрич получил термические ожоги газом первой и второй степени. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сам артист признался, что не понимает ажиотаж вокруг своей персоны и заявил, что после оказания необходимой медицинской помощи у него «все хорошо».

«Я чувствую себя нормально — это кино, бывает и хуже», — сказал Митюрич корреспонденту «Газеты.Ru».

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего инцидента. По словам актера, он не имеет никаких вопросов к съемочной компании.

Известно, что большая часть жизни 52-летнего Митюрича была далека от кинематографа: после окончания авиационного училища и юридического факультета в другом учебном заведении он на протяжении 18 лет служил в вооруженных силах. Долгое время будущий актер занимал пост старшего юрисконсульта главнокомандующего ВВС России. После отставки он ушел в запас и начал заниматься адвокатской деятельностью.

Позже Митюрич совершенно случайно попал в модельный бизнес: приведя дочь на занятия в школу стилиста Вячеслава Зайцева, брутальный лысый мужчина был замечен одним из главных модельеров страны. Фактурная внешность позволила юристу участвовать в рекламных съемках. Позже его стали приглашать на роли в российских фильмах и сериалах.

В фильмографии Митюрича насчитывается около 30 картин: одной из самых известных стала роль бизнесмена Степанова, который был пациентом у венеролога Купитмана в сериале «Интерны».

Ранее в центр скандала попал другой актер популярного сериала о медиках — Сергей Макаров. Его сын Корней был подозреваемым в убийстве 29-летнего блогера из Санкт-Петербурга Стаса Думкина. Долгое время молодой человек скрывался от полиции.

«В настоящее время выполнен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены все участники и очевидцы произошедшего. Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», — говорила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в парке Горького: молодые люди отошли поговорить, после чего Макаров несколько раз ударил Думкина. Камеры наблюдения зафиксировали, что Стас упал, а его обидчик удалился с места происшествия. Блогер не пришел в сознание и от полученных травм скончался в больнице. После убийства Корней Макаров улетел отдыхать в Таиланд на неделю. Об этом сообщает издание «СтарХит».

В конце августа прошлого года в Замоскворецком суде состоялось заседание по этому делу: молодой человек проходил по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»), предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. В итоге юноша избежал строгого наказания.

«Приговором суда Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год и 11 месяцев с возложением ряда обязанностей», — сказала пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.

Известно, что Корней Макаров пошел по стопам отца и работал актером. Он снялся в нескольких сериалах: «Две судьбы», «Братья Карамазовы», «Фортуна», «Адвокат», и в двух фильмах — «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет», где он играл вместе со своим отцом.