«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери

Ирина Толмацкая, мать рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, стала гостьей программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова. В рамках передачи, которая выйдет в эфире Первого канала в субботу, 16 февраля, родительница знаменитого артиста рассказала ранее неизвестные подробности его жизни и смерти, следует из анонса шоу, опубликованного на официальном сайте вещателя.

Отмечается, что женщина решилась на откровенный разговор о Толмацком уже после похорон Децла. «Даже я изменила мнение о своем сыне», — заинтриговала Ирина в превью грядущего выпуска «Эксклюзива».

Большой суперзвезды нулевых, напомним, не стало в ночь 3 февраля 2019 года. 35-летний музыкант, стоявший у истоков отечественного хип-хопа, скончался после выступления в Ижевске. По предварительным данным, артист почувствовал себя плохо сразу по окончании концерта и умер из-за проблем с сердцем.

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В тот же день директор артиста Павел Беленец, говоря о трагедии, подчеркнул, что в преддверии последнего выхода на сцену Кирилл на здоровье не жаловался.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — приводит его слова RT. —

Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно.

Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым... Он нормально выглядел, а когда уже был в гримерке, сильно побледнел — и это ЧП произошло».

Некоторые пользователи сети, узнав об уходе популярного музыканта, предположили, что причиной смерти Децла могли стать наркотики. Немногим позднее, впрочем, источник в правоохранительных органах подчеркнул, что запрещенных веществ в организме Толмацкого обнаружено не было.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», — передает слова осведомителя ТАСС.

Александр Толмацкий, отец и бывший продюсер хип-хоп-исполнителя, сообщил о трагедии одним из первых, написав в соцсетях: «Кирилла больше нет». Незадолго до прощания с рэпером, которое прошло 6 февраля в Центральной клинической больнице, он опубликовал в фейсбуке посмертное послание сыну, назвав «провалом» попытки возобновить нормальные отношения и общение с Кириллом после их давней ссоры.

В свою очередь актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», являющаяся другом семьи Толмацкого, рассказала о планах Децла перебраться в США.

«О смерти Кирилла мне сообщил сын, я была в шоке. Каждый день говорю по телефону с его мамой Ириной. С самим Децлом тоже общалась буквально за неделю до трагедии, рекомендовала ему продюсера в Америке. Хоть Кирилл и обожал Россию, мечтал в будущем перебраться в Штаты», — цитирует Андрейченко «Стархит».

Соболезнования в связи с кончиной популярного артиста вскоре после его ухода выразили многие звезды российского шоу-бизнеса, а также коллеги Децла по рэп-сцене. В частности, музыкант Егор Крид Булаткин заявил, что во многим именно благодаря творчеству Толмацкого некоторые россияне увлеклись культурой хип-хопа.

«Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начало увлекаться хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню «Письмо». Покойся с миром, легенда», — написал Булаткин в инстаграме.

В то же время лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров проводил Децла в последний путь печальным стихотворением.

«Ритмом музыка всяка ведома (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — высказался по поводу трагедии Шнуров.