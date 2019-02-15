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«Совсем старенькая»: Лоза отчитал народную артистку СССР

Лоза отреагировал на требование Роговцевой «изолироваться от россиян»

Актриса Ада Роговцева перед церемонией открытия кинофестиваля на острове Русский во Владивостоке... Виталий Аньков/РИА «Новости»
Актриса Ада Роговцева перед церемонией открытия кинофестиваля на острове Русский во Владивостоке, 2013 год
Советская актриса Ада Роговцева призвала жителей Украины «изолироваться» от россиян. По ее словам, «переговорить» граждан России все равно не получится, так как в их глазах украинцы всегда были и остаются «вымышленным народом с вымышленным языком». Музыкант Юрий Лоза, комментируя высказывание Роговцевой, отметил, что стоит уважать возраст женщины, а резко реагировать на ее заявление не нужно.

Известный российский певец и музыкант Юрий Лоза ответил на слова народной артистки СССР об «изоляции от россиян», сообщает ФАН. По мнению Лозы, Роговцева — уже достаточно пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение и резко на них реагировать.

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«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — заявил Лоза, добавив, что к высказываниям «старых людей» нельзя относиться серьезно.

Ранее сообщалось, что украинская актриса и народная артистка СССР Ада Роговцева раскритиковала россиян. По ее словам, жители России привыкли думать, что украинцы — «вымышленный народ», который говорит на вымышленном языке. «Их приучили, что украинцы хуже. Они всегда очень снисходительно к нам относились», — отметила Роговцева.

Согласно словам актрисы, ее спасало только то, что она всегда хорошо говорила по-русски. В противном случае она бы просто не смогла работать на территории России, считает украинка.

Роговцева коснулась и отношения россиян к Крыму. «Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — заключила она.

Напомним, что ранее Ада Роговцева уже резко высказывалась в адрес России и ее жителей. Тогда она критиковала россиян за осуждение Андрея Макаревича.

Роговцева также прославилась своим высказыванием по поводу вступления Украины в Евросоюз и выборе, который сделали украинцы.

«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали», — заявляла артистка, которая тогда оказывала активную помощь националистическим батальонам в Донбассе после Евромайдана.

Слова Роговцевой впоследствии высмеяла украинский юрист Татьяна Монтян, которая поинтересовалась, почему сторонники Евромайдана все-таки выбрали менее привлекательную альтернативу, сообщает ФАН.

Напомним, что в 2016 году ведущая актриса киевского театра «Сузирья» Ада Роговцева напугала своих поклонников внезапным ухудшением здоровья, сообщает НСН. Тогда во время гастролей в Днепропетровске, где она должна была играть в спектакле «Варшавская мелодия 2», актриса попала в реанимацию с пневмонией.

Руководитель театра «Сузирья» Алексей Кужельный позже прокомментировал случившееся и объяснил, что артистка почувствовала недомогание еще за неделю до спектакля. В день постановки у нее поднялась высокая температура — и она вызвала «скорую помощь». Приехавшие медики госпитализировали Роговцеву.

По словам поклонников артистки, этот случай был первым за всю карьеру Роговцевой, когда она отменила спектакль по состоянию здоровья. «Зрители, узнав о причине отмены, не стали сдавать билеты и сказали, что дождутся ее выздоровления», — заключил Кужельный.

Ада Роговцева родилась в 1937 году в небольшом городе Глухов Сумской области. Мама девочки работала агрономом, отец служил в НКВД. Со временем семья переехала в Киев, где отец Роговцевой получил комнату в коммунальной квартире. По окончании школы девушка планировала поступать на факультет журналистики, однако рискнула и подала документы в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, где впоследствии стала одной из лучших учениц курса, а также сталинской стипендианткой.

На четвертом курсе удача вновь улыбнулась Роговцевой: актер театра и кино Олег Борисов пригласил ее в НАРТД имени Леси Украинки, где в 1959 году Ада дебютировала в главной роли в постановке «Юность Поли Вихровой». Быстрому карьерному росту девушки способствовало и то, что она оказалась самой младшей в актерском составе — конкуренции у Роговцевой практически не было.

Уже в 23 года Ада Роговцева получила звание Заслуженной артистки УРСР — на тот момент она уже успела сыграть три главных роли в спектаклях. За 36 лет работы в НАРДТ имени Леси Украинки Роговцева исполнила более 50 ролей, в том числе пять образов в постановке «Пер Гюнт». 

Первый фильм с участием будущей звезды вышел еще во времена ее обучения на первом курсе: в 1956 году она исполнила маленькую роль в киноленте «Кровавый рассвет». Однако проект, сделавший ее знаменитой на весь СССР, вышел только в 1970 году, когда Роговцева исполнила роль в двухсерийной военной драме «Салют, Мария!». Кинолента имела огромный успех: в кинотеатрах ее посмотрело более 17 миллионов зрителей. Перевоплотившись в подпольщицу Марию, Ада Роговцева стала настолько популярной, что была признана лучшей актрисой по мнению читателей журнала «Советский экран».

За свою дальнейшую карьеру актриса сыграла более сотни ролей в фильмах разных жанров — начиная от экранизации оперетты «Летучая мышь» и заканчивая сериалом «Личная жизнь следователя Савельева». Последним фильмом, закрывающим кинокарьеру Ады Роговцевой, стала картина «Я люблю своего мужа».