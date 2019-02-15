«Совсем старенькая»: Лоза отчитал народную артистку СССР

Известный российский певец и музыкант Юрий Лоза ответил на слова народной артистки СССР об «изоляции от россиян», сообщает ФАН. По мнению Лозы, Роговцева — уже достаточно пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит выносить на широкое обсуждение и резко на них реагировать.

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«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала — и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — заявил Лоза, добавив, что к высказываниям «старых людей» нельзя относиться серьезно.

Ранее сообщалось, что украинская актриса и народная артистка СССР Ада Роговцева раскритиковала россиян. По ее словам, жители России привыкли думать, что украинцы — «вымышленный народ», который говорит на вымышленном языке. «Их приучили, что украинцы хуже. Они всегда очень снисходительно к нам относились», — отметила Роговцева.

Согласно словам актрисы, ее спасало только то, что она всегда хорошо говорила по-русски. В противном случае она бы просто не смогла работать на территории России, считает украинка.

Роговцева коснулась и отношения россиян к Крыму. «Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — заключила она.

Напомним, что ранее Ада Роговцева уже резко высказывалась в адрес России и ее жителей. Тогда она критиковала россиян за осуждение Андрея Макаревича.

Роговцева также прославилась своим высказыванием по поводу вступления Украины в Евросоюз и выборе, который сделали украинцы.

«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали», — заявляла артистка, которая тогда оказывала активную помощь националистическим батальонам в Донбассе после Евромайдана.

Слова Роговцевой впоследствии высмеяла украинский юрист Татьяна Монтян, которая поинтересовалась, почему сторонники Евромайдана все-таки выбрали менее привлекательную альтернативу, сообщает ФАН.

Напомним, что в 2016 году ведущая актриса киевского театра «Сузирья» Ада Роговцева напугала своих поклонников внезапным ухудшением здоровья, сообщает НСН. Тогда во время гастролей в Днепропетровске, где она должна была играть в спектакле «Варшавская мелодия 2», актриса попала в реанимацию с пневмонией.

Руководитель театра «Сузирья» Алексей Кужельный позже прокомментировал случившееся и объяснил, что артистка почувствовала недомогание еще за неделю до спектакля. В день постановки у нее поднялась высокая температура — и она вызвала «скорую помощь». Приехавшие медики госпитализировали Роговцеву.

По словам поклонников артистки, этот случай был первым за всю карьеру Роговцевой, когда она отменила спектакль по состоянию здоровья. «Зрители, узнав о причине отмены, не стали сдавать билеты и сказали, что дождутся ее выздоровления», — заключил Кужельный.

Ада Роговцева родилась в 1937 году в небольшом городе Глухов Сумской области. Мама девочки работала агрономом, отец служил в НКВД. Со временем семья переехала в Киев, где отец Роговцевой получил комнату в коммунальной квартире. По окончании школы девушка планировала поступать на факультет журналистики, однако рискнула и подала документы в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, где впоследствии стала одной из лучших учениц курса, а также сталинской стипендианткой.

На четвертом курсе удача вновь улыбнулась Роговцевой: актер театра и кино Олег Борисов пригласил ее в НАРТД имени Леси Украинки, где в 1959 году Ада дебютировала в главной роли в постановке «Юность Поли Вихровой». Быстрому карьерному росту девушки способствовало и то, что она оказалась самой младшей в актерском составе — конкуренции у Роговцевой практически не было.

Уже в 23 года Ада Роговцева получила звание Заслуженной артистки УРСР — на тот момент она уже успела сыграть три главных роли в спектаклях. За 36 лет работы в НАРДТ имени Леси Украинки Роговцева исполнила более 50 ролей, в том числе пять образов в постановке «Пер Гюнт».

Первый фильм с участием будущей звезды вышел еще во времена ее обучения на первом курсе: в 1956 году она исполнила маленькую роль в киноленте «Кровавый рассвет». Однако проект, сделавший ее знаменитой на весь СССР, вышел только в 1970 году, когда Роговцева исполнила роль в двухсерийной военной драме «Салют, Мария!». Кинолента имела огромный успех: в кинотеатрах ее посмотрело более 17 миллионов зрителей. Перевоплотившись в подпольщицу Марию, Ада Роговцева стала настолько популярной, что была признана лучшей актрисой по мнению читателей журнала «Советский экран».

За свою дальнейшую карьеру актриса сыграла более сотни ролей в фильмах разных жанров — начиная от экранизации оперетты «Летучая мышь» и заканчивая сериалом «Личная жизнь следователя Савельева». Последним фильмом, закрывающим кинокарьеру Ады Роговцевой, стала картина «Я люблю своего мужа».