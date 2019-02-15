Новые факты о педофилии: видео с Ар Келли показали суду

Известный адвокат Майкл Авенатти выступил с обвинением популярного певца Роберта Сильвестра Келли, более известного как Ар Келли, в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. Речь идет о 42-минутной видеозаписи эротического содержания, на которой, предположительно, изображен вокалист.

Реклама

По словам адвоката, сказанным The Hollywood Reporter, его клиент, предпочитающий оставаться неизвестным, работал на музыканта и не раз видел девушку, изображенную на видео. Сама лента передана прокурору округа Кук города Чикаго штата Иллинойс Ким Фокс.

«Отвечая на запросы прессы, приложенный текст относится к нашей работе по делу Ар Келли, включая обнаружение новых ключевых видео-доказательств, подтверждающих его вину, — написал Авенатти в своем аккаунте в твиттере, — мы будем продолжать неустанно работать, чтобы этот «хищник» предстал перед судом».

Юрист также добавил, что на записи Ар Келли совершает сексуальные действия в отношении девочки 14 лет, что добавляет к делу обвинение в педофилии. В прокуратуре округа Кук на данный момент не подтвердили и не опровергли эту информацию. Пресс-секретарь прокурора Тандра Симонтон также отказалась от комментариев.

Стоит отметить, что Авенатти уже не первый раз становится участником громких скандалов. Адвокат является представителем звезды фильмов для взрослых, известной поклонникам как Сторми Дэниэлс, в громком процессе против главы США Дональда Трампа. В марте 2018 года Авенатти подал иск от имени актрисы в попытке аннулировать подписанное Дэниэлс соглашение о неразглашении 2016 года, касающееся предполагаемого романа с Трампом в 2006 году.

Несмотря на представленные обвинения, адвокат Келли Стивен Гринберг заявил Fox News, что его клиент отрицает свое участие в представленном видео и в любых других незаконных действиях.

«Господин Келли отрицает, что он занимался какими-либо незаконными действиями. Он хотел бы иметь возможность продолжать писать, петь, продюсировать и выступать. К сожалению, в результате документального фильма, претензии по которому были опровергнуты, в глазах общественности он по-прежнему остался виновным», — сообщил Гринберг.

Стоит отметить, что адвокат Келли уже не первый год защищает музыканта в делах по обвинению в противоправных сексуальных действиях с участием женщин и несовершеннолетних девушек. Ранее Гринберг сообщил Associated Press, что его клиент никогда не занимался сексом с несовершеннолетними и никого ни к чему не принуждал. В последнем комментарии CNN юрист также добавил, что он не знал ни о какой видеозаписи.

«Мы никому не сообщали о какой-либо новой информации, равно как и правоохранительные органы не связывались с нами», — возмутился Гринберг.

На представленном Авенатти видео обнаженный мужчина, внешне похожий на Келли, совершает несколько половых актов с юной девушкой, но только по видео понять точный возраст партнерши невозможно. Поводом к дополнительному обвинению музыканта в педофилии стали повторяющиеся на записи слова девушки, которая называла свои части тела «14-летними». Особого внимания также заслужили некоторые детали, по которым ранее Келли уже подозревался.

По утверждению адвоката, «случайно обнаруженная лента» не была ранее представлена в суде как доказательство по обвинению Келли в педофилии и сексуальных действиях. Авенатти заявил, что видео было предоставлено его клиентом позже, во время долгого расследования, но он также добавил, что не может прокомментировать, почему его информатор не отдал запись правоохранительным органам ранее.

Ранее Келли уже был обвинен в детской порнографии, из-за 26-минутного видео с участием несовершеннолетней девочки. Он был оправдан в 2008 году, но после выхода шестисерийного документального фильма «Пережить Ар Келли», в котором несколько женщин обвинили певца в сексуальном насилии, критика американского музыканта возобновилась. На данный момент коллеги Келли и бывшие поклонники певца поддержали кампанию #MuteRKelly, чтобы запретить ему и далее исполнять свою музыку.