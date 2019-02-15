«Все! Убили!» Федосеева-Шукшина слегла после скандала на ТВ

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц, передают «Дни.Ру». По данным портала, здоровье 80-летней артистки пошатнулось после скандалов с родственниками, активно освещаемых в прессе в последнее время.

«Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!» — передает слова Федосеевой-Шукшиной издание.

Семья народной артистки России в последний год оказалась в центре внимания прессы и телевидения. Недавно внук Лидии Николаевны Василий рассказал о непростых отношениях с родственниками и жизни в московской квартире Шукшиных. В эфире ток-шоу «Пусть говорят» сын младшей дочери артистки Ольги заявил, что родная мать сдала его в интернат.

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Кроме того, СМИ давно известно о конфликте Федосеевой-Шукшиной с дочерьми. Старшая наследница Анастасия от брака с заслуженным артистом Украины Вячеславом Ворониным в одном из своих интервью призналась, что впервые увидела мать в возрасте пяти лет и не общалась с ней довольно долгое время. Кроме того, она заявила, что Федосеева-Шукшина отказалась от нее ради карьеры.

«Мы просто вообще друг друга не знаем. Мне иногда кажется, что она обижена на моего папу, но я не понимаю, при чем здесь я», – цитирует Анастасию StarHit.

По словам дочери известной актрисы, все свое детство она провела с отцом. Она отметила, что когда-то мать планировала забрать ее к себе, но та отказалась переезжать, так как не нуждалась в помощи родительницы.

Известно, что в начале 90-х Анастасия попала в тюрьму после скандала с запрещенными веществами. Позднее в своих интервью она признавалась, что глубоко раскаивается в произошедшем. По словам старшей дочери Федосеевой-Шукшиной, она совершила ошибку в погоне за легкими деньгами.

В конце декабря прошлого года младшая дочь Ольга от брака с писателем и режиссером Василием Шукшиным в эфире программы «Прямой эфир» Андрея Малахова пожаловалась на плохие отношения в семье. По словам девушки, она хочет мира в семье, а не раздела имущества с матерью и сестрой Марией Шукшиной.

«Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более, она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы», — посетовала Ольгая Шукшина.

После рождения сына Василия и разногласий с мужем Ольга решила уйти с ребенком в монастырь, в котором провела пятнадцать лет. В 2013 году она вернулась к мирской жизни и заявила о том, что претендует на долю в квартире своего отца в центре Москвы. Согласно СМИ, ее стоимость оценивалась в несколько десятков миллионов рублей.

По данным StarHit, Ольга также просила Лидию Николаевну разменять объект недвижимости, однако для той была важна каждая мелочь, оставшаяся от знаменитого писателя. Кроме того, Федосеева-Шукшина отказалась продавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучку Анну.

«Младшая Оля поставила матери условие — или разменять квартиру, или выплатить ей 15 млн за причитающуюся по закону часть. А для Лиды все, что касается Василия Макарыча — святое, квартиру, где, хоть и недолго, но они пожили с Шукшиным, она менять никогда не будет», — рассказывал актер Станислав Садальский в «Живом Журнале».

Однако и с некогда любимой внучкой Анной у актрисы также испортились отношения. Спустя некоторое время Лидия Николаевна подала на нее в суд. Уточняется, что родственница продала недвижимость, а вырученные деньги (примерно восемь млн рублей) оставила себе, не оповестив при этом бабушку. В ходе судебного разбирательства суд вынес решение в пользу Анны.

В конце ноября прошлого года новость о свадьбе Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасов вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что с основателем группы «На-на» актриса начала встречаться еще в 1995 году, однако через несколько лет пара рассталась, но сохранила дружескую связь.

Оказалось, что не все близкие Лидии Николаевны обрадовались такому событию: на церемонии бракосочетания отсутствовали дочери актрисы. По данным СМИ, они даже не знали о планах матери.

«Я не знала о свадьбе и маму не поздравила, — поделилась Анастасия. — Но почему бы и нет, ведь ее дети, внуки выросли, можно посвятить время себе. С Бари я не знакома, мы только общались с ним как-то по телефону. Думаю, что мама будет счастлива с ним».