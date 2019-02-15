«Кому-то перешла дорогу»: Зеленский убрал Васильеву из «Сватов»

Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала «Сваты». По словам исполнительницы роли Виктории Викторовны, она не понимает логики создателей фильма, которые очень хорошо относились к актрисе и высоко оценивали ее талант, а в итоге отказались продолжать сотрудничество. Об этом Васильева рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«Меня убрали, это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу — не знаю, кому, но перешла», — отметила артистка.

Реклама

Также она рассказала о самочувствии своего коллеги Федора Добронравова, который сыграл в «Сватах» одного из главных героев, сельского жителя Ивана Степановича Будько. В конце января актера экстренно госпитализировали перед спектаклем «Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?» в Рязани. За несколько часов начала антрепризной постановки 57-летний Добронравов почувствовал себя плохо и решил измерить давление, которое достигло показателя 200.

По словам Васильевой, народный артист России уже переносил несколько инсультов на гастролях, а весной прошлого года попал в больницу, где ему сделали операцию и оставили восстанавливаться в стационаре. Актриса рассказала, что Добронравов тогда очень быстро вылечился и уже через месяц вышел на сцену. Она считает, что в мужчине поселился страх из-за опасности для здоровья, и именно поэтому, заметив повышенное давление, он сразу отправился в больницу.

«Почему умер Евстигнеев? Ему врачи расписали в красках про болезнь, он умер от страха. И Федор, ощутив это давление, стал пунцово-красным, врачи ему говорят, мол, ничего страшного, примите таблетку. Он принимает, оно не снижается. Мы ему говорим: поезжай в Москву. Когда он пришел в больницу — у него давление было 120 на 80. Это была паника», — вспомнила Васильева.

Сейчас, по словам актрисы, Добронравов чувствует себя «очень хорошо» и «прекрасно выглядит».

Сам актер опроверг информацию СМИ о том, что его положили в больницу в предынсультном состоянии — об этом говорится в сообщении агентства городских новостей «Москва».

«Ребята, вы с ума все посходили? Я не знаю, кто запустил эту «утку», но это да, может человека добить вопросами: а не пора ли вам на кладбище? А не пора ли вам, Федор Викторович, на кладбище? А я отвечаю, что еще как-то поиграю, что-то мне рановато как-то на кладбище», — заявил главный «сват».

Он рассказал, что был госпитализирован для «положенного ему» планового обследования, во время которого были назначены спектакли в Туле и Рязани. Артист подчеркнул, что принимает участие в 20 постановках за месяц, и забитый график часто мешает ему попасть к докторам. Тем не менее, он заявил, что в будущем планирует участвовать во всех заявленных спектаклях.

С 2008 года сериалом «Сваты» занималась студия «Квартал 95», основателем и лидером которой является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Съемки седьмого сезона стартовали в начале 2017 года, но были заморожены в связи с разрывом связей Зеленского с Россией, где был сформирован костяк актеров фильма.

В октябре 2017 года шоумен и будущий кандидат в президенты заявил о прекращении работы над сериалом «Сваты».

«Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в фейсбуке. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — сказал Зеленский.

На странице актера в фейсбуке действительно был опубликован ролик под названием «Неофициальный ответ», в котором Зеленский разъясняет ситуацию со «Сватами» на примере игры в наперстки.