Санкции Первого: Друзь и Бер отстранены от эфира. LIVE

Словесные обвинения Бер при этом подкрепил аудиозаписью его разговора с Друзем, в ходе которого Александр как минимум без возмущения реагировал на намеки главреда шоу о возможном обмане.

«В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым сам обо всем договорится. Мы решили, что на следующий день я позвоню ему и прочитаю вопросы и ответы. Сам же собирался записать и этот разговор. Дальше я планировал оставить в игре «слитые» вопросы с шестого по девятый, а остальные заменить, — написал Бер в ЖЖ. — Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах».