Санкции Первого: Друзь и Бер отстранены от эфира. LIVE

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Согласно Беру, активность в ходе последних раундов проявлял в основном именно Сиднев, тогда как Друзь — якобы расстроенный несовпадением вопросов — по большей степени бездействовал.
«Игроки реально чуть было не выиграли 3 млн, причем в основном — стараниями Сиднева. Но с шестого по девятый раунд они играли на известных Друзю вопросах. После появления десятого — незнакомого — вопроса Друзь заметно потускнел, и дальше активность проявлял в основном Сиднев», — подчеркнул Илья.
Отметим, что напарником Друзя по скандальному выпуску «Кто хочет стать миллионером?» был другой знаменитый игрок «ЧКГ» Виктор Сиднев, который, по мнению Бера, о сговоре не знал. Вместе с Друзем они дошли до финального вопроса, на который дали неправильный ответ, забрав по итогам лишь несгораемую сумму в 200 тысяч рублей. В эфир данная передача, что примечательно, вышла в декабре, тогда как записали ее в конце осени.
Словесные обвинения Бер при этом подкрепил аудиозаписью его разговора с Друзем, в ходе которого Александр как минимум без возмущения реагировал на намеки главреда шоу о возможном обмане.
«В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что с Сидневым сам обо всем договорится. Мы решили, что на следующий день я позвоню ему и прочитаю вопросы и ответы. Сам же собирался записать и этот разговор. Дальше я планировал оставить в игре «слитые» вопросы с шестого по девятый, а остальные заменить, — написал Бер в ЖЖ. — Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах».
Напомним, что громкий скандал с участием звезды «Что? Где? Когда?» разгорелся в начале этой недели, когда главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, 63-летний магистр «ЧКГ» пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив телевизионщику часть денежного выигрыша в случае победы.
Несмотря на отстранение, Друзь появится в выпуске «Что? Где? Когда?», который выйдет в эфир в грядущее воскресенье — он, как можно догадаться, был записан еще до громкого скандала с возможным подкупом с целью наживы.
«В это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием Александра Друзя, но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января», — уточнили создатели шоу.
По словам Наталии Стеценко, генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и почетного президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», на неопределенный срок от участия в «ЧКГ» в связи с резонансным инцидентом был отстранен и Друзь, одна из главных звезд интеллектуального шоу.
«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», — заявила соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?».
В свою очередь Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании «Красный Квадрат», являющейся производителем шоу «Кто хочет стать миллионером?», подчеркнул, что Бер не имел права устраивать «следственные эксперименты» над Друзем, ставя под удар репутации передачи и телеканала.
«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера». Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок», — сказал он.
Об этом представитель Первого сообщил «Газете.Ru».
«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».», — заявили на телеканале
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня утром Первый канал сообщил, что принял решение отстранить Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». «Газета.Ru» следит за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.