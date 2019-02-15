«Ничего страшного, скоро помрут»: Кортнев о фанатах Пугачевой

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал музыкальные вкусы россиян старшего поколения. При этом он отметил, что нынешняя молодежь в отличие от взрослых стремится слушать более сложную музыку. Об этом 52-летний артист заявил, говоря по поводу своего отношения к современной эстраде.

«Не могу сказать, что я — фанат. Какие-то вещи мне очень нравятся, какие-то — так себе. Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее. Из иностранных — некоторые старенькие проекты, — поделился Кортнев. — Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад».

Продолжая обсуждение современной музыки, артист также напомнил о сумасшедшей популярности рэпа в России.

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«Приход в Россию такой большой и заслуженной популярности рэпа, который можно назвать современной поэзией, показывает нам, что люди склонны слушать очень сложные формы. Язык Оксимирона, Хаски, Скриптонита или Славы КПСС переусложнен. Там просто на козе не подъедешь, надо серьезно слушать и понимать, о чем идет речь. Недавно я с большим удовольствием послушал альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» и понял, что человек, который находится в топе на многих цифровых площадках, пишет весьма непростую музыку. Это намного интереснее чем то, что нам подсовывают СМИ», — приводит его слова «Вокруг ТВ».

По мнению Кортнева, у слушателей современных направлений «с мозгами все в порядке», тогда как у фанатов Аллы Пугачевой и Николая Баскова — отнюдь.

«Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — заключил Алексей.

В настоящее время Пугачева, напомним, готовится к большому юбилейному концерту, который состоится в апреле и будут приурочен к 70-летию Примадонны. Согласно коллегам народной артистки, Алла Борисовна делает все, чтобы знаменательное мероприятие прошло безупречно. Об этом, в частности, недавно заявил все тот же Басков.

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» — сказала она. Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — поделился он в интервью журналу «Собеседник».

Подготовка Пугачевой к выступлению, впрочем, совсем без скандалов все же не обходится. Пожалуй, наиболее болезненной и животрепещущей темой для споров между поклонниками и ненавистниками певицы являются цены на билеты, которые уже в ходе первого дня продаж достигли каких-то поистине небывалых высот.

Так, изначально на самые дешевые места можно было попасть за 2,5 тысячи рублей, а цены за партер составляли от 70 тысяч. При этом уже ближе к вечеру стартового дня было трудно найти билеты дешевле 45 тысяч рублей, тогда как стоимость самых дорогих достигала 150 тысяч, сообщает «Экспресс-газета». К концу января цена билетов у перекупщиков стала совсем уж отпугивающей — попасть в первый ряд партера спекулянты предлагали всем желающим «всего» за 375 тысяч рублей.

Аншлаг на концерте ожидается даже с учетом того, что некоторые фанаты опасаются за его возможную отмену по причине внезапного ухудшения здоровья артистки.

Комментируя предстоящее мероприятие, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова не исключила, что участие в нем примут среди прочих и дети Примадонны, рожденные в браке с юмористом Максимом Галкиным.

«Все песни для шоу уже записаны. Пока не могу сказать, поднимутся ли на сцену дети Аллы Лиза и Гарри, а то какая же это будет интрига? В данный момент мы выбираем режиссера-постановщика», — цитирует ее «СтарХит».