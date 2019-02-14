Назло Виторгану? Собчак снялась у Богомолова

Журналистка Ксения Собчак снялась в эпизодической роли дебютного сериала «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. По некоторой информации, ей досталась роль редактора модного журнала.

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Главные роли в многосерийном эротическом триллере достались бывшей жене режиссера актрисе Дарье Мороз и звезде «Полицейского с Рублевки» Сергею Бурунову. В новой картине Богомолова одну из ролей сыграла вдова Олега Табакова — Марина Зудина.

«Содержанки» расскажут о том, как «человеческие отношения меняются под воздействием очень больших денег», премьера сериала запланирована на 7 марта.

По сюжету сериала, героиня Зудиной состоит в романтических отношениях с мужчиной, который значительно моложе ее.

«Для меня это скорее история очень одиноких людей, многие из которых просто не знают, что такое любовь. Не дано. В жизни, к сожалению, такое часто встречается, — рассказала актриса. — Если уж и есть в моей сюжетной линии провокация, то это скорее возраст партнера, с которым у моей героини связь. Он чуть старше моего сына».

Что касается режиссера, имя Константина Богомолова последние несколько недель активно муссируется в прессе в связи с его возможной любовной связью с супругой актера Максима Виторгана Ксенией Собчак.

В начале февраля экс-кандидат в президенты России побывала в студии программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где она впервые публично прокомментировала последние скандальные слухи.

Во время беседы Борисов уточнил у Ксении, действительно ли в их отношениях с Виторганом появились трудности. Собчак была немногословна, отвечая телеведущему: по ее словам, в настоящее время она переживает тяжелый период в личной жизни, но распространяться об этом пока не готова. Она заявила, что относится к своему супругу с огромным уважением, поскольку он — отец ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — приводит слова Собчак StarHit. — Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

В интервью знаменитость рассказала о том, что в настоящее время она активно занимается политикой и участвует в борьбе за женские права в обществе. Вместе с тем журналистка посетовала на то, что в России совершенно разное отношение к мужским и женским изменам. В том случае, когда женщину общество клеймит, мужчина остается «героем, красавцем и мачо». Собчак убеждена, что женщина имеет полное право спать и жить с тем, с кем она хочет.

Также телеведущая в беседе сообщила, что главным делом своей жизни она считает воспитание сына Платона. По словам Ксении, она следит за тем, чтобы не перегружать малыша занятиями, чтобы у него была возможность наслаждаться счастливым детством.

На просьбу прокомментировать скандальные фотографии, на которых супруга Виторгана запечатлена вместе с театральным режиссером Константином Богомоловым, она ответила категорическим отказом.

«Пусть люди говорят, что хотят. Я уж точно не готова это комментировать. Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что телеканал НТВ предпринял попытку выяснить у Ксении подробности скандальной потасовки между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом. Однако разозлившаяся Собчак ушла из студии, так и не приняв участия в съемках. Согласно информации из телеграм-канала 37-летней звезды политики и шоу-бизнеса, представители канала позвали ее в эфир для обсуждения политической ситуации на Украине, однако за некоторое время до начала шоу стало понятно, что темой обсуждения также станет избиение ее супругом предполагаемого любовника.