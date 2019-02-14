«История с Дианой»: Джордж Клуни разозлил отца Меган Маркл

Отец беременной герцогини Сассекской Меган Маркл высказался о недавнем выступлении голливудского актера Джорджа Клуни в защиту его дочери. Томас Маркл согласен с Клуни в том, что пресса отвратительно относится к Меган, однако он зол на слова актера о его отношениях с дочерью. Тесть принца Гарри расстроен тем, что актер осудил его за обнародование письма дочери к отцу.

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Клуни заявил, что он не одобряет публикацию прессой письма Меган к отцу, назвав этот поступок «безответственным». Несмотря на то, что актер не указал конкретных имен, Маркл сделал вывод, что Клуни адресовал свой упрек ему лично. По словам источников издания TMZ, Томас Маркл ответил, что обладатель «Оскара» должен был провести некоторое исследование, прежде чем говорить на тему их отношений с дочерью.

Ранее Джордж Клуни обратился к журналистам с призывом прекратить травлю герцогини и напомнил схожую ситуацию, через которую в свое время прошла принцесса Диана.

«Она на седьмом месяце беременности, но ее никак не оставляют в покое и пытаются выставить в дурном свете так же, как это было с Дианой. История повторяется. И мы видели, чем все закончилось, — заявил актер.

— В прессе с упоением обсуждают письмо Меган, которое предназначено ее отцу, и это неприемлемо. Я удивлен такой безответственностью СМИ».

Как сообщалось, письмо Меган к отцу было опубликовано в издании Daily Mail с согласия Томаса Маркла. В нем герцогиня призвала родителя одуматься и перестать причинять друг другу страдания: «Если ты любишь меня так сильно, как рассказываешь журналистам, прошу тебя, хватит. Пожалуйста, перестань обманывать и наживаться на моих отношениях с мужем».

Однако Маркл воспринял письмо болезненно и ответил: «Когда я открывал письмо, я надеялся, что оно положит конец нашей ссоре. Но вместо этого ее слова ранили меня еще сильнее».

По информации СМИ, у беременной герцогини Сассекской в добавок ко всем неприятностям сложились напряженные отношения со свекровью.

«Напряженность в отношениях Меган и Кейт — ничто по сравнению с тем, что происходит с Камиллой (супруга принца Чарльза Камилла Корнуольская — прим. «Газеты.Ru»), — сообщил источник из Кенсингтонского дворца. — Камилла на самом деле не разговаривает с Меган. Она ужасно чванливая и наименее дружелюбная».

Ходили слухи, что герцогиня Корнуольская обращалась к невестке с колкостями относительно ее прошлого. В частности, однажды она напомнила Меган, что вокруг нее реальная жизнь, а не кинороль.

Несмотря на суровый прием, бывшая актриса намерена добиться добрых отношений в королевской семье.

«Меган перепробовала все, чтобы Камилла стала мягче по отношению к ней, но ничего не помогло. Она очень хочет быть ближе к ней, но Камилла не позволяет этого», — поведал источник.

Стоит отметить, что наряду с недружелюбно настроенными родственниками внутри Кенсингтонского дворца у супруги принца Гарри нашлись и союзники. Никогда неодобрявшая Камиллу Корнуольскую королева Елизавета весьма негативно относится к истории их отношений с Чарльзом. По ее словам, это «злая женщина».

Принц Гарри, в свою очередь, пытается поддерживать супругу, уговаривая ее не принимать всерьез напряженные отношения с его мачехой, потому как он сам с ней никогда не был близок.

«Уильям и Гарри тоже не близки с Камиллой, поэтому Гарри говорит ей не беспокоиться об этом. Он напомнил Меган, что она любимица своего отца, поэтому ей можно просто не думать о Камилле. Она не имеет значения для их счастья», — добавил источник.

Между тем беременная герцогиня, которой этой весной предстоят роды, несмотря на сложные отношения внутри королевской семьи, старается сконцентрироваться на рождении первенца. По информации прессы, молодая герцогиня обратилась к специалисту по подготовке к родам, которая регулярно бывает у нее в Оксфордшире и в Кенсингтонском дворце.