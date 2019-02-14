«Могут быть враждебными»: Лоза о встрече с пришельцами

Певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу недавних слов певицы Кати Лель о том, что в юности она была похищена представителями инопланетной цивилизации. По мнению музыканта, людям не следует идти на контакт с инопланетянами, поскольку высока вероятность того, что для человечества это закончится плохо.

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Лоза высказал недоумение по поводу того, что о контакте с НЛО певица умалчивала около трех десятков лет. Сама Лель объясняла это страхом, что ее поднимут на смех, но поскольку на эту тему уже давным-давно все говорят открыто, она решила, что час настал. Лоза же вступился за коллегу, отметив, что увидеть инопланетян можно, для этого достаточно иметь веру.

Как считает артист, если представители внеземной цивилизации прибыли на нашу планету, значит, они обладают куда более высокоразвитыми технологиями, в связи с чем они могут относиться к человечеству с пренебрежением, а то и враждебно.

«Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать у меня зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться с ними не хочу», — приводит слова Лозы Life.

Ранее Катя Лель выступила со скандальным заявлением о своем контакте с НЛО. По словам певицы, в юности ее похитили пришельцы и удалили у нее несколько зубов. Артистка убеждена, что они и по сей день продолжают следить за ней и ее семьей.

Общаясь с журналистами, Лель отметила, что реакция общества не ее слова неоднозначна, но она убеждена, что человечество уже почти готово к встрече с пришельцами и близок час, когда их увидят все. По словам певицы, с ней на контакт вышло огромное число единомышленников, которые имели подобный опыт.

«Есть, и их сейчас очень много. Потому что все это реально», — настаивает исполнительница.

Певица считает, что всем, кто попадал в подобные ситуации, необходимо оказывать психологическую помощь.

Напомним, что в конце января этого года Лоза возмутился тому, что Россия отправляет на музыкальный конкурс «Евровидение» песни на английском языке, и заявил о готовности написать композицию для следующего представителя нашей страны.

Кроме того, в беседе с журналистами музыкант рассказал о том, как во время передачи, посвященной конкурсу, он поинтересовался у музыкального менеджера Первого канала Юрия Аксюты, почему наша страна «бежит за песнями к американцам». Он привел в пример то, что автор песен для «Евровидения» Леонид Гуткин, который в прошлом был басистом группы «Автограф», «вдруг стал великим композитором» после переезда в США.

«Аксюта отвечает: «А кто же еще напишет, у нас ведь нет авторов». «Да я могу написать», — говорю. «Ты, автор одной песни?» — удивляется он. Отвечаю: «Юра, ты лучше меня знаешь, что у меня не одна, а сотня. Кто вырезал меня из эфиров?» — пересказал диалог Лоза.

Он также подчеркнул, что его композицию «Плот» исполняют на английском языке в США, в то время как творчество Гуткина не имеет подобной популярности на Западе.

«И после этого ты говоришь, я не могу написать песню для «Евровидения»?» — возмутился композитор.

Артист также отметил, что тираж его книги «Я научу писать хиты…», изданной пять лет назад, был давно распродан, а у него самого «лежит новый альбом, который никому не нужен», поскольку мода на этот формат прошла.

Комментируя успех своей композиции «Плот», Лоза напомнил о том, что в КПСС функционировал отдел по идеологии, задачей которого был анализ репертуара исполнителей. По словам певца, после того, как «Плот» прозвучал в «Песне года», его перестали приглашать.

«Я тогда был запрещен, да и сейчас ситуация не сильно поменялась. Если вы придете с хорошей песней на телевидение, выяснится, что все эфирное время занято сегодняшними штатными медийными единицами телеканалов», — сказал композитор.

Лоза также заявил, что считает себя «ленивым до самозабвения» и что он согласен с легендарным гитаристом Джими Хендриксом, который как-то сказал: «самое лучшее в мире занятие — это лежать на берегу моря и слушать, как растет твоя борода».