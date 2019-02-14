Алита против «Лего»: на что пойдут в России

Общая выручка стартовавшего в России уикенда при определенном стечении обстоятельств может перевалить за планку в 1 млрд рублей. Реальной подобная суммарная прибыль видится ровно по двум причинам: отечественный прокат, во-первых, все с большей активностью продолжает выбираться из новогодне-январской спячки, которая, как правило, выражается в скудном количестве по-настоящему ярких премьер, во-вторых, отчетная четырехдневка, если кто забыл, включает в себя День всех влюбленных, в ходе которого кинотеатры будут гораздо более забитыми в сравнении с обычными четвергами.

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Лидером российского бокс-офиса за 14-17 февраля, согласно экспертам, должен стать блокбастер «Алита: Боевой ангел», снятый Робертом Родригесом по сценарию Джеймса Кэмерона. Высокобюджетная лента (аж $170 млн), которой прочат крах на домашнем рынке (что вполне реально, учитывая весь негатив, вылитый на экранизацию манги критиками), должна стартовать в нашей стране с 500 млн рублей, имея 1500 мест.

Второе место, по мнению прогнозистов, достанется еще одному новичку недели — «Громкой связи», российскому ремейку итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы», ставшей абсолютным мировым хитом. Проект, созданный режиссером «Я худею» Алексеем Нужным при участии яркого каста (участники «Квартета И», звезда «Аритмии» Ирина Горбачева, а также Мария Миронова, дочь великих Андрея Миронова и Екатерины Градовой), в свой дебютный уикенд заработает примерно 200 млн рублей, располагая 1100 копиями.

Подробнее о любопытной новинке вы можете узнать из рецензии «Газеты.Ru».

Замкнет тройку сильнейших, скорее всего, лидер предыдущей недели «Лего фильм 2». Если верить прогнозам, анимационная картина за вторые для себя выходные в России выручит приблизительно 60 млн рублей при 1500 местах.

Прямо следом должен финишировать очередной отечественный дебютант этого четверга — романтическая комедия «Семь ужинов». Учитывая тематику ленты, основные надежды ее создателей связаны именно с началом уикенда: если уж ромеди не соберет приличную кассу 14 февраля, то на оставшийся период времени можно и не рассчитывать. В общей сложности за эти четыре дня фильм должен заработать где-то 55 млн рублей, имея 1000 копий.

Последним представителем топ-5 станет квест-хоррор «Клаустрофобы», вышедший в отечественный прокат на минувшей неделе, — 50 млн при 750 местах.

Шестая строчка останется за роуд-муви «Зеленая книга», одним из главных претендентов на получение «Оскара» в этом году. Имея всего 400 копий, фильм, который стартовал в России еще 24 января, сумеет заработать аж 45 млн рублей. Помимо «Книги», на главный киноприз мира в этом феврале, напомним, претендуют «Черная пантера», «Фаворитка», «Рома», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Власть» и «Богемская рапсодия».

Наконец, закроет наш список российско-китайская комедия «Как я стал русским», вышедшая в прокат в прошлый четверг. Работа Акаки Сахелашвили и Ся Хао соберет примерно 30 млн.