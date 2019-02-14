Зеленского запретят на телевидении? Что сказал ЦИК Украины

Центризбирком Украины не сможет запретить премьеру третьего сезона сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл кандидат в президенты страны Владимир Зеленский. Заместитель главы организации Евгений Радченко заявил, что выявить наличие агитации в фильме получится только после его выхода на экраны.

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Ранее сотрудники комитета избирателей Украины обвинили Зеленского в попытке незаконной политической агитации через телеэкраны и потребовали оплатить его показы из избирательного фонда. Выводы украинцев можно понять: сериал называется так же, как и партия Зеленского, а художественный образ президента «из народа» вызывает расположение зрителей в том числе и к его «живому» прототипу. Премьера нового сезона запланирована на начало весны прямо перед выборами, которые состоятся 31 марта.

Сам кандидат только посмеялся над этим предположением, но поблагодарил общественность за внимание к своей персоне, которое только добавляет узнаваемости. Об этом он рассказал в комментарии ТСН,

«Такого маркетинга фильм «Слуга народа — 3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одной стране мира, чтобы правительство страны рекламировало сериал. Так что мне очень приятно, что все озабочены тем, выйдет сериал или нет», — отметил Зеленский.

Также кандидат поделился своим мнением о том, что выборы должны быть похожими на честный спорт с нормальными правилами для всех кандидатов.

«А здесь мы видим картину с боксерским рингом, где ты пытаешься действовать по правилам. Судей нет, потому что суда нет, а люди бьют только ниже пояса — причем не из-за малого роста, а из-за малого ума или его отсутствия. Но, в целом, я всем благодарен», — заявил Зеленский.

Он добавил, что вырос в Кривом роге в 90-е годы — и даже там в это время никогда не замечал, чтобы толпа людей била одного человека. С такой ситуацией артист и политик «столкнулся только на выборах».

В начале февраля кандидата в президенты заподозрили в незаконной агитации и попытке подкупа потенциальных избирателей. По данным СМИ, Зеленский организовал в Ужгороде бесплатное выступление актеров «Студии Квартал 95». Их концерт, который проходил в этот же день, был анонсирован заранее, и желающие купили билеты стоимостью от 350 до 1950 гривен. Но за три часа до начала официального мероприятия Зеленский начал бесплатно запускать в зал людей, чтобы провести для них отдельный концерт.

Оказалось, что приглашения получили ветераны боевых действий на Донбассе и их семьи, люди с инвалидностью и представители других социальных групп. Зеленский признался, что часто проводит бесплатные мероприятия, но не афиширует свое участие в благотворительности. Также кандидат в президенты отметил, что его огорчает желание общества найти подвох даже в таких человечных делах.

Спустя несколько дней в Виннице концерт Зеленского и вовсе запретили — здание, в котором участники «Студии Квартал 95» планировали выступать, оказалось подведомственным Министерству обороны Украины. После неприятного инцидента артисты опубликовали в фейсбуке видео с извинениями перед поклонниками.

«К сожалению, «Квартал 95» и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется Министерству обороны Украины. Из-за этого получили запрет», — сказали участники коллектива.

Поклонники посоветовали Зеленскому и его команде не обращать внимание на выходки действующей власти Украины и продолжать радовать зрителей выступлениями. Также среди комментаторов оказалось немало противников артиста, которые посчитали странным его стремление устраивать так много концертов перед выборами. Кто-то даже выразил свое подозрение в агитации через концерты в присущем «Кварталу» комическом стиле.

«С концертами вообще идея бомба — приходишь, и тебя агитируют в юмористической форме, еще и за твои деньги. Это радикально новый подход к выборам — так недолго дойти до того, что избиратели будут сами платить, чтобы узнать про кандидата», — написала одна из подписчиц Зеленского.