Тарантино против «Оскара»: новый скандал в Голливуде

Более 40 знаменитых кинематографистов, включая Квентина Тарантино, Спайка Ли и Роджера Дикинса, подвергли критике решение Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать в прямом эфире некоторые номинации грядущего «Оскара». В коллективном письме представители Голливуда призвали ответственную за проведение главной кинопремии мира организацию отказаться от «игнорирования» ряда категорий «Оскара». По их мнению, отменить возмутившее общественность решение еще можно.

«С момента своего создания телетрансляции «Оскара» неоднократно подвергались определенным изменениям ради сохранения свежести формата. Однако ранее от этого не страдала целостность первоначальной миссии Академии, — говорится в письме. — Если признание людей, несущих ответственность за создание выдающегося кино, ослабляется тем самым учреждением, целью которого изначально являлась защита индустрии, мы больше не хотим поддерживать эту организацию».

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Авторы коллективного письма также посетовали, что руководители Академии в угоду тенденциям современной сферы развлечений перестали обращать должное внимание на киноискусство и стоящих за ним людей.

«Академия была основана в 1927 году с целью признания и поддержания передового опыта в кинематографическом искусстве, развития воображения и объединения мира через универсальную среду фильмов. К сожалению, сейчас мы отошли от этой миссии в нашем стремлении отвечать тенденциям индустрии развлечений — вместо того, чтобы праздновать торжество нашей формы искусства и людей, причастных к ней», — заявили недовольные кинематографисты.

Помимо Тарантино («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный»), Ли («Невидимые дети», «Не пойман — не вор») и знаменитого оператора Дикинса («Побег из Шоушенка», «Бегущий по лезвию 2049»), свои подписи под коллективным письмом поставили Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»), а также Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»). Что примечательно, на счету только этих пяти кинематографистов аж шесть «Оскаров», в том числе и те статуэтки, которые были добыты ими в главных номинациях.

Резонансное решение Академии кинематографических искусств и наук США было обнародовано несколько дней назад и мгновенно всколыхнуло кинообщественность, многие представители которой посчитали данный ход организации возмутительным.

Согласно задумке Академии, в 2019 году телетрансляция должна была обойтись без номинаций «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучшие прически и макияж», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа» — таким образом организаторы хотели сократить общую длительность церемонии. Позднее — уже после множественной критики, связанной с решением о сокращении номинаций в телетрансляции — пресс-служба Академии поспешила успокоить недовольных, подчеркнув, что принижать достижения номинантов и лауреатов грядущей церемонии в организации не собирались.

«Мы хотели бы заверить вас, что ни одно награждение на 91-й церемонии премии «Оскар» не будет представлено в виде, принижающем достижения номинантов и лауреатов. К сожалению, в результате ошибочных сообщений и постов в социальных сетях появилась цепочка неверной информации, которая закономерно вызвала гнев многих членов академии. Мы бы хотели объяснить план награждения, утвержденный советом академии», — заявили в Академии.

По их словам, в телетрансляцию войдут все 24 категории «Оскара», включая четыре «пострадавшие» номинации. Согласно заявлению организации, объявление их победителей будет представлено в эфире несколько позже и с вырезанным выходом на сцену.

91-я церемония премии «Оскар» пройдет в ночь на 25 февраля по московскому времени. В главной номинации — «Лучший фильм» представлены ленты «Зеленая книга», «Черная пантера», «Фаворитка», «Рома», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Власть» и «Богемская рапсодия». Фаворитом категории, по мнению букмекеров, является «Рома», творение Альфонсо Куарона.