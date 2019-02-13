«Вот хамство»: украинскую журналистку выгнали с передачи

Украинская журналистка Янина Соколовская побывала в студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1», однако после слов о трагедии в одесском Доме профсоюзов ее выгнали.

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В ходе ток-шоу Соколовская выступила с обвинениями российских спецслужб якобы в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, чем вызвала негодование остальных участников передачи.

Журналистка продолжила отстаивать свою версию, перебивая других гостей, после чего ведущий программы Сергей Михеев настоял на том, чтобы Соколовская покинула студию.

«Встык» говорить не надо — это раз, к оскорблениям в отношении своих оппонентов прибегать не надо — это два. Идите отсюда, до свидания», — заявил ведущий.

Позднее Михеев прокомментировал свое решение.

«В моей программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна, — объяснил Сергей Михеев в беседе с агентством ФАН. — Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки»

Телеведущий отметил, что и другие эксперты с Украины, приглашенные на российские политические ток-шоу, часто «ведут себя не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская».

Михеев заверил, что будет «периодически удалять» такого рода гостей. Тем не менее, журналист подчеркнул, что не все украинские эксперты ведут себя подобным образом. Есть те, кто в состоянии обуздать свои эмоции и «ведут себя адекватно».

«То есть я готов терпеть их точку зрения, если они нормально себя ведут в студии. А если они превращают все в базарное хамство с каким-то невероятным апломбом в сочетании с оскорбительными для большого числа россиян тезисами, я буду удалять», — заявил Михеев.

Известно, что на следующий день украинская журналистка снова появилась в эфире российского телевидения — на этот раз в политическом ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, где опять выступила с обвинениями Кремля в провокации во время задержания националистов в Киеве. Однако на этот раз со съемок ее не выгоняли.

В начале декабря прошлого года похожая ситуация произошла во время обсуждения ситуации в Керченском проливе — ведущий общественно-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли. Началось с того, что в обращении к ведущему Яли назвал его Афанасием.

«По некоторым данным, кто-то вас называет Афанасием», — заявил он.

Мгновенной реакцией ведущего на это стало завершение дискуссии, он попросил пытавшегося оправдаться украинского политолога выйти из студии программы.

«Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем», — сказал Яли.

Однако Попов все же потребовал, чтобы украинский эксперт удалился. Позже журналист дал развернутое пояснение ситуации в соцсетях.

«Похоже, стоит объяснить, почему украинскому научному сотруднику Максиму Яли сегодня было вежливо указано на дверь, — объяснил свои действия Попов у себя в инстаграме. — Пару эфиров назад Максим, пытаясь доказать неминуемость российской агрессии на Украину, позволил себе сомнительные, на мой взгляд, утверждения. Очевидно, что я спросил об источниках невероятной информации. Получил в ответ популярные в провластном украинском экспертном сообществе «по некоторым данным» или «по данным специалистов». Что-то подобное. Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта».

Ведущий подчеркнул, что после этой колкости «все было чинно, мирно, интеллигентно». Попов предположил, что Яли затаил на него обиду и не смирился.

«Долго копил в себе обиду. Размышлял. Выдумывал ответ. Не спал, вероятно. И решил назвать меня другим именем, за что и был немедленно удален с дискуссионной площадки, — подытожил журналист. — К хамству у нас в студии нулевая толерантность. Здоровая ирония и юмор — приветствуются. Спорить любим. Красные карточки показываем редко и только по делу».