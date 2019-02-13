Перевал Дятлова: страшные тайны и сенсационные версии

Расследованию — быть!

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей получено не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели свердловской тургруппы, 28 мая 1959 года, оно было закрыто.

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В 2019 году оказалось, что следствие не спешит закрывать глаза на давнюю трагедию. В начале февраля издание Znak со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о возобновлении расследования.

По данным начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, ведомство рассматривает три версии гибели тургруппы, все они связаны с природными явлениями: «лавина, снежная доска и ураган». При этом надзирающий прокурор решительно отмел криминальные и конспирологические версии причин трагедии.

«Сейчас я не могу сказать, какая версия окажется верной. Мы рассматривали 75 версий. Большой блок — это конспирологические версии, согласно им, все произошло под присмотром органов власти, которые все знали. Это абсолютная неправда, что мы доказали. Соответственно, 15 версий отпадают. Никаких скрытных действий военных или кого-либо еще не было», — цитирует Курьякова СМИ.

Что не так со следствием?

Среди участников дискуссии «Пусть говорят» присутствовал писатель и исследователь Олег Архипов, который рассказал о загадочном архиве следователя Владимира Коротаева, занимавшегося уголовным делом по факту гибели тургруппы в 1959 году.

В архиве, по словам Архипова, была найдена записка от прокурора Темпалова. В ней несколько раз фигурирует дата 15 февраля 1959 года, хотя палатка, по официальным данным, была обнаружена 26 февраля, а трупы — 27-го. Кроме того, член первой поисковой группы, которая обнаружила трупы на перевале Дятлова, Михаил Шаравин рассказал, что 26 февраля лично нашел пустующую палатку.

Уже несколько лет сторонники конспирологических теорий считают эту записку доказательством того, что о смерти туристов в прокуратуре знали задолго до начала официальных поисков. По их мнению, место трагедии могли зачистить, тем самым скрыть ужасающие подробности.

К слову, про записку прокурора Темпалова в начале февраля упоминал и представитель Генпрокуратуры Андрей Курьяков. Тогда в ведомстве заявили, что он мог просто ошибиться с датой, так как «был зациклен на событиях февраля».

Загадочный Золотарев

Во втором выпуске программы гости обсудили личность Семена Золотарева — самого старшего участника экспедиции, фронтовика и преподавателя физкультуры.

Известно, что его тело долгое время пролежало в ручье из-за чего стало неузнаваемым даже для его родных. Однако на руках у усопшего были обнаружены странные наколки, которых никто не видел при жизни.

По словам главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина, в биографии у Золотарева также полно «противоречий». Он отметил, что, хотя по документам участник группы Дятлова числился как Семен, он почему-то просил называть его Александром.

Кроме того, репортер добавил, что в найденных архивах сказано, что Золотарев — обладатель многих наград, но в результате расследования выяснилось, что некоторые из перечисленных им «регалий» ему вовсе не принадлежали.

Из-за множества нестыковок в его деле редакция СМИ обратилась к родственникам погибшего, которые дали согласие на проведение эксгумации. Были проведены две медэкспертизы, одна из которых показала, что родство с близкими Семена установлено не было. Телеведущий Дмитрий Борисов заметил, что в могиле мог быть захоронен кто-то другой. Журналистка «КП» Наталья Варсегова, в свою очередь, добавила, что могила под обелиском с надписью «Семен Золотарев» вовсе ни за кем не числится.

Месть манси?

Среди гостей программы был Анатолий Степочкин — водитель тягача в тех самых злополучных краях, в которых в 1959 году погибла тургруппа. По утверждениям Степочкина, в то время он встретил представителя народа манси, который поведал ему шокирующую историю. Он рассказал ему о девяти туристах, осквернивших святое место, находившееся в пещере, куда жители приносили свои жертвоприношения.

«Туристы разграбили наше святое место. Шаманы узнали об этом, собрали охотников и выследили их. Когда [предположительно участники группы Дятлова] легли спать, они подошли к палатке и пустили дурман <...> Через какое-то время их всех убили, — процитировал местного Анатолий. — Раз сделали нам зло — мы и ответили злом».

Однако гости в студии не поддержали версию водителя. В частности, ведущий Дмитрий Борисов заметил, что причастность народа манси к трагедии в ночь на 2 февраля 1959 года ранее не раз выдвигалась следствием, но была признана недействительной.

«Никакого криминала»

В числе участников дискуссии был представлен Евгений Буянов, автор книги «Тайна гибели Дятлова». Он заявил, что «никакого криминала» в деле о трагедии тургруппы не было. По его словам, существуют две причины произошедшего: одна связана с неосторожностью участников экспедиции и сходом снежного обвала на палатку, а другая — «мощнейший арктический циклон».

Заявления Евгения спровоцировали спор в студии. Некоторые засомневались в достоверности приведенных им аргументов: как отметил один из гостей, если причина гибели действительно кроется в лавине, то каким образом можно объяснить тот факт, что участники экспедиции выбежали «голыми из палатки». Интересно, что прокуратура Свердловской области придерживается версий, связанных с природными явлениями.

60 лет неизвестности

Обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины — лишь часть выдвинутых гипотез, ни одна из которых так и не получила подтверждения.

Как отметил гость ток-шоу, исследователь Александр Кошкин, при всем многообразии версий правда по-прежнему остается непостижима. В то же время съемки программы и многочисленные публикации в СМИ свидетельствуют о небывалом интересе к трагедии 1959 года не только со стороны правоохранительных органов, но и общественности, а значит, есть шанс, что новые материалы все-таки смогут пролить свет на события 60-летней давности.