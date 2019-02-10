«Он звал меня в баню»: Волочкова о связи с Арашуковым

Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на стихотворение журналистов о ее отношениях с российским предпринимателем и членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым. Бывшая прима Большого театра назвала автора этого произведения обиженным человеком.

Ведущие одной из радиостанций прочитали в прямом эфире сатирическое стихотворение, в котором высмеивается связь бизнесмена и популярной танцовщицы.

Видеозапись этого радиоэфира попала в сеть, и Волочкова опубликовала ее на своей странице в соцсети. На видео можно заметить, что сначала повествование ведется от имени Рауфа Арашукова, который обращается к Волочковой после ее выступления в Карачаево-Черкесии.

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«Ты вообще должна считать за счастье // Предо мной с концертом выступать! // Я всегда с артистами был ласков, // И никто не вел себя, как ты!... // До чего ж ты, Настя, меркантильна! // На, короче, деньги, и пошли!» — прочитал ведущий от имени Арашукова.

После небольшого отступления следующая часть стихотворения велась уже от имени Анастасии.

«Настя, не вставая со шпагата, // Свой пересчитала гонорар. // — Вот всегда такие толстосумы // Обижают русских балерин! // Нет, любовь не обсуждают всуе, // Это дар небес и дар земли! //Не искусство вас интересует, // Не искусство…» — заключил ведущий.

В описании к опубликованному в своем инстаграме видео бывшая прима Большого театра заявила, что, несмотря на содержание произведения, внимание посторонних людей ей приятно.

«Видимо моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне посвящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно», — написала Волочкова.

В этой же записи Анастасия рассказала о неприглядных чертах характера бизнесмена Арашукова: по ее словам, сенатор всегда отличался чрезмерным хвастовством, деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием, проявлял пренебрежение в общении с людьми и не выполнял финансовые договоренности после выступлений.

Также Волочкова опровергла слухи о ее интимной близости с этим человеком — несмотря на то, что Арашуков звал ее в баню и открыто приставал после выступлений, артистка всячески отвергала его намеки либо старалась перевести их в шутку.

«Он считал, что все обязаны ему подчиняться. Как говорится, довыпендривался... Но шпагаты мои, судя по всему, не дают покоя и ему», — заключила балерина и отметила, что будет оттачивать свое мастерство и будоражить всех своими коронными шпагатами, чтобы их и дальше обсуждали.

В конце января член Совета Федерации Рауф Арашуков был задержан по подозрению в участии в преступном сообществе, которое организовало два убийства и давило на свидетеля. Всего по этому делу проходят девять фигурантов, включая отца и двоюродного брата политика.

В настоящий момент 32-летний сенатор содержится в карантинной камере следственного изолятора «Лефортово». В четверг, 7 февраля, в Московском городском суде рассматривалась жалоба на арест Арашукова. Защита просила перевести его под домашний арест, который он мог бы отбыть в собственном доме в Подмосковье. Адвокат Рауфа Арашукова аргументировал это тем, что в СИЗО «Лефортово» его подзащитный находится в «нечеловеческих условиях».

Другой адвокат Арашукова Сергей Шишов также заявил, что в камере изолятора сенатору некомфортно — его соседом стал мужчина, осужденный на 18 лет лишения свободы за террористическую деятельность.

Сам Рауф Арашуков заявил по видеосвязи, что его нынешнее место жительство похоже на карцер.

«Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер. В течение пяти дней никакого внимания, я отказался от их еды. Ни еды, ни вещей — ничего не передали. Испачкали мое имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали», — пожаловался подсудимый.

Однако Мосгорсуд оставил сенатора под арестом.