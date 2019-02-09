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Михалков заставил? Участница Comedy Woman оправдалась за шутку

Названная Михалковым «овцой» участница Comedy Woman извинилась за шутку

Экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку о Герое Советского Союза генерале Дмитрии Карбышеве. По ее словам, на момент выступления в 2013 году она думала, что «это вымышленный персонаж». Кроме того, актриса подчеркнула, что это была не ее шутка. Номер вызвал резонанс после того, как режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц шоу, назвав их «овцами».

Российская актриса, телеведущая и бывшая участница Comedy Woman Наталья Медведева прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с шуткой про советского генерала и Героя СССР Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере. Артистка принесла извинения в своем инстаграме.

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По словам 33-летней Медведевой, на момент исполнения юмористического номера в 2013 году она была уверена, что персонаж с фамилией Карбышев является вымышленным.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталья.

Актриса добавила, что не имеет отношения к созданию скетча, сославшись на авторов программы, а также продюсеров телеканала ТНТ. «Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — подчеркнула она.

Кроме того, Медведева посетовала, что во времена участия в проекте (она покинула шоу еще в 2014 году) ей приходилось работать в бешеном режиме — учить по восемь номеров в день. Она также отметила, что в случае непредвиденных обстоятельств шутки могли измениться «за минуту до съемки».

«Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения», — заключила артистка, сопроводив запись хэштегом «Актрисы такие актрисы».

Судя по комментариям, оставленными подписчиками к публикации в инстаграме, не все оценили поступок Натальи. «Это серьезно сейчас?», «Для это существуют редактора. Это не снимает вины, потому что это реально за гранью <...>», — написали возмущенные пользователи соцсети.

Примечательно, что скандальный номер вышел еще в 2013 году, меньше чем за неделю до 68-летия Дня Победы, однако получил широкое обсуждение только сейчас. Ранее, 4 февраля, советский и российский режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонTV» раскритиковал участниц телешоу Comedy Woman, назвав их «овцами».

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? — обратился к зрителям Михалков. — Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность».

После того как выступление разлетелось по соцсетям, Медведева подверглась травле со стороны общественности. В частности, пользователи интернета обвиняли телеведущую в том, что она никак не комментировала ситуацию. Тогда представительница Медведевой Ирина Пятенко, заявила, что ответственность за шутку лежит не на актрисе.

«Я вам честно могу сказать, Наташа давно не в Comedy Woman, — отметила директор Натальи в комментарии сайту «Комсомольская правда». — Она уже лет 7-9 не в системе Comedy. Бессмысленно. Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают».

По данным «Царь Град ТВ», в конце января внук генерала Карбышева Дмитрий решил подать в суд на руководство телеканала ТНТ за резонансный эпизод о героическом военачальнике, замученном в немецком плену.

По мнению Карбышева-младшего, в этом случае речь идет о попытке обесценить историю, сделать так, чтобы люди перестали всерьез относиться к событиям середины прошлого века. Так, в скетче одна из участниц шоу Екатерина Варнава произносит следующие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал!», на что Медведева ей отвечает: «Это замерзший дух генерала Карбышева!»

В минувшем декабре Михалков, занимающий пост председателя Союза кинематографистов России, возмутился тем, что зарубежные фильмы собирают в стране миллиарды рублей. Согласно народному артисту, россияне «кормят» тех, кто объявляет стране санкции.