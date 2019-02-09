Михалков заставил? Участница Comedy Woman оправдалась за шутку

Российская актриса, телеведущая и бывшая участница Comedy Woman Наталья Медведева прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с шуткой про советского генерала и Героя СССР Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере. Артистка принесла извинения в своем инстаграме.

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По словам 33-летней Медведевой, на момент исполнения юмористического номера в 2013 году она была уверена, что персонаж с фамилией Карбышев является вымышленным.

«Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталья.

Актриса добавила, что не имеет отношения к созданию скетча, сославшись на авторов программы, а также продюсеров телеканала ТНТ. «Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают», — подчеркнула она.

Кроме того, Медведева посетовала, что во времена участия в проекте (она покинула шоу еще в 2014 году) ей приходилось работать в бешеном режиме — учить по восемь номеров в день. Она также отметила, что в случае непредвиденных обстоятельств шутки могли измениться «за минуту до съемки».

«Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, еще раз искренне прошу прощения», — заключила артистка, сопроводив запись хэштегом «Актрисы такие актрисы».

Судя по комментариям, оставленными подписчиками к публикации в инстаграме, не все оценили поступок Натальи. «Это серьезно сейчас?», «Для это существуют редактора. Это не снимает вины, потому что это реально за гранью <...>», — написали возмущенные пользователи соцсети.

Примечательно, что скандальный номер вышел еще в 2013 году, меньше чем за неделю до 68-летия Дня Победы, однако получил широкое обсуждение только сейчас. Ранее, 4 февраля, советский и российский режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонTV» раскритиковал участниц телешоу Comedy Woman, назвав их «овцами».

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? — обратился к зрителям Михалков. — Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность».

После того как выступление разлетелось по соцсетям, Медведева подверглась травле со стороны общественности. В частности, пользователи интернета обвиняли телеведущую в том, что она никак не комментировала ситуацию. Тогда представительница Медведевой Ирина Пятенко, заявила, что ответственность за шутку лежит не на актрисе.

«Я вам честно могу сказать, Наташа давно не в Comedy Woman, — отметила директор Натальи в комментарии сайту «Комсомольская правда». — Она уже лет 7-9 не в системе Comedy. Бессмысленно. Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают».

По данным «Царь Град ТВ», в конце января внук генерала Карбышева Дмитрий решил подать в суд на руководство телеканала ТНТ за резонансный эпизод о героическом военачальнике, замученном в немецком плену.

По мнению Карбышева-младшего, в этом случае речь идет о попытке обесценить историю, сделать так, чтобы люди перестали всерьез относиться к событиям середины прошлого века. Так, в скетче одна из участниц шоу Екатерина Варнава произносит следующие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал!», на что Медведева ей отвечает: «Это замерзший дух генерала Карбышева!»

В минувшем декабре Михалков, занимающий пост председателя Союза кинематографистов России, возмутился тем, что зарубежные фильмы собирают в стране миллиарды рублей. Согласно народному артисту, россияне «кормят» тех, кто объявляет стране санкции.