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«Успокойся, Бобби!» За что Де Ниро чуть не убил водителя

Роберт Де Ниро сорвался на своего водителя

Американский актер Роберт Де Ниро чуть не растерзал своего водителя за то, что тот не забрал его в указанное время из здания Верховного суда Манхэттена, где прошло слушание по делу о разводе артиста и его супруги Грейс Хайтауэр. В настоящее время бывшие супруги борются за опеку над их 7-летней дочерью.

Голливудский актер Роберт Де Ниро в настоящее время переживает бракоразводный процесс, что, вероятно, отразилось на его душевном состоянии. Накануне в суде Манхэттена состоялось слушание по делу о разводе 75-летнего артиста и его супруги Грейс Хайтауэр, после которого Де Ниро с яростным криком обрушился на своего водителя за то, что тот не появился в нужном месте в установленное время.

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«Ты не у здания [суда]! Ты не там, где нас высадил», — прокричал Роберт водителю. Адвокат Роберта, видя злость клиента, в ответ на это кротко предложил: «Давайте вернемся в здание».

«Это смешно», — лишь злобно усмехнулся Де Ниро, направившись к заднему входу здания суда.

Тем временем туристы достали свои мобильные телефоны, чтобы сфотографировать звезду. «Успокойся, Бобби!» — закричал один из них.

Согласно СМИ, Де Ниро и Хайтауэр провели несколько часов в Верховном суде Манхэттена. Будущие бывшие супруги, прожившие вместе несколько десятков лет, боролись за опеку над их семилетней дочерью.

Новость о том, что знаменитая семья распалась, впервые прозвучала еще в конце ноября 2018 года. По некоторой информации, актер и его супруга перестали жить вместе несколько раньше.

Голливудские наблюдатели в то время отмечали, что Роберт долгое время выходил в свет в одиночестве — в то время как раньше он, как правило, появлялся на светских мероприятиях в компании супруги.

Де Ниро и Хайтауэр официально оформили свой брак в 1997 году, а до этого около 10 лет находились в гражданских отношениях. В 1999-м актер подал на развод, однако после судебных разбирательств по поводу опеки над сыном им удалось уладить разногласия. В 2004 году звездная пара вновь сошлась.

Знакомство супругов состоялось в 1987 году, когда Грейс работала официанткой в лондонском ресторане высокой кухни. Будучи родом из небогатой семьи смешанного афроамериканского и индейского происхождения, женщина пробовала себя в разных профессиях и сферах, включая ресторанный и авиационный.

После встречи с Де Ниро Грейс также исполнила несколько ролей в кино и сериалах, а в 2009 году записала саундтрек к ленте «Сокровище». Однако наибольшую известность в Нью-Йорке ей принесла общественная деятельность. В 2010 году, в частности, Хайтауэр стала основателем фонда помощи малоимущим женщинам, а в через несколько лет открыла компанию, задачей которой была помощь жителям Руанды в продаже Западу кофе.

Считается, что супруга Де Ниро заинтересовалась судьбой жителей этого африканского государства еще в 2004-м — после просмотра фильма «Отель «Руанда», в котором рассказывалось про геноцид в этой стране.

Спустя время она познакомилась с президентом Руанды Полом Кагаме и была впечатлена его незаурядной личностью. А уже в ходе встречи с представителем Руанды в ООН Юджином-Ричардом Газаной и его супругой Аньес Грейс спросила, чем она могла бы помочь африканскому народу. Аньес в свою очередь не постеснялась предложения женщины и ответила: «Нам нужна поддержка в бизнесе, а не помощь».

Брак с Робертом для Грейс стал первым. У супругов есть двое детей: 21-летний Эллиот и 7-летняя Хелен Грейс, которая была рождена суррогатной матерью.

Знаменитый актер всегда крайне скупо делился подробностями своей личной жизни, однако известно, что его сын Эллиот страдает аутизмом, в чем актер винит вакцинацию. «Прививки опасны для некоторых людей, которые особенно восприимчивы», — заявил он в 2017 году изданию Time.

Отметим, что в последнее время оскароносный актер стал все чаще делать политические заявления. Известно, что Де Ниро — яростный противник президента США Дональда Трампа и при каждом удобном случае старается обозначить свое враждебное отношение к политику.

Так, в июне 2018-го во время вручения премии Tony один из величайших актеров современности употребил нецензурное слово, обращаясь к президенту, чем вызвал полный восторг на трибунах.