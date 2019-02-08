Плохие «парни»: Уилла Смита заменят Джессикой Альбой

На кабельном канале Spectrum появился трейлер выходящего в мае этого года сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе», представляющего собой спин-офф экшн-хита «Плохие парни» с Уиллом Смитом. Однако в этот раз главными персонажами шоу будут женщины.

«Пришло время красивым женщинам взяться за дело, — заявила героиня звезды сериала Джессики Альбы. — И они не собираются играть в хороших копов».

Полутораминутный видеоролик знакомит зрителей с двумя полицейскими Лос-Анджелеса — Сидни Бернетт и Нэнси Маккенной. Каждая из них обладает непростым прошлым, сложным характером и желанием действовать. Сидни и Нэнси придется пройти классический период притирки друг к другу в качестве напарниц и бросить вызов самым опасным преступникам города. Судя по трейлеру, зрителей ждут погони, перестрелки, острый юмор и эпичные взрывы.

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Габриэль Юнион предстанет в роли Сид — младшей сестры Маркуса Бернетта (Мартин Лоуренс). Джессика Альба будет играть нового персонажа — армейского ветерана и полицейского детектива Нэнси Маккенну. Обе актрисы выступают в качестве исполнительных продюсеров шоу вместе с Джерри Брукхаймером, ответственным за всю франшизу «Плохие парни». Компанию актрисам составят Джейк Бьюзи («Звездный десант»), Джордан Родригез («Танцевальная академия») и Ханна Бэйрфут («Мыслить как преступник»).

Габриэль Юнион рассказала, что идея сериала появилась из размышлений над будущим еt персонажа:

«Мне хотелось другой жизни для Сид. Мы надумали расширить ее историю за пределы Майами, но сохранить тональность и атмосферу «Плохих парней», чтобы посмотреть, как Сид справится в одиночку. И потом решили найти ей крутую напарницу», — заявила она.

Однако, с производством сериала возникли некоторые трудности. В мае прошлого года, оценив пилотный эпизод, телеканал NBC отказался от проекта. Причина отказа не разглашалась, хотя ходили слухи, что в переговорах между NBC и курирующей проект компанией Sony TV Pictures возникли разногласия как творческого, так и финансового характера.

Но уже в июне того года шоу получило право на жизнь. Криминальный боевик приютил под свое крыло холдинг Charter Communications. Тогда же были заказаны полноценные съемки первого сезона.

«Мы пришли, чтобы надирать задницы и побеждать! «Лучшие в Лос-Анджелесе» был официально заказан компанией Charter Communications для канала Spectrum. Мы с Габриэль идем за вами, ребята, с 13 сериями в 2019 году. Это случится», — так Альба сообщила в своем инстаграме новость.

«Такой сериал — моя мечта. Десять лет назад главных героев не сделали бы женщинами, а если и сделали, то было бы так: на самом деле написали для мужчин, но потом заменили на женщин, и все выглядело бы очень по-мужски. Сейчас это «женский» сериал, у нас сложные героини», — сказала Альба.

Первый фильм серии «Плохие парни» вышел на экраны еще в 1995 году. Картина получила одобрение зрителей и пользовалась коммерческим успехом, а также стала своеобразным трамплином в карьере режиссера Майкла Бэя. В фильме снялись тогда еще не слишком известные Уилл Смит, Теа Леони и Мартин Лоуренс.

«Плохие парни» собрали в мировом прокате $141 млн при бюджете всего $19 млн. Болтливые детективы в исполнении Смита и Лоуренса полюбились зрителям, однако продолжения их приключений ждали до 2003 года. Во втором фильме впервые появилась, хотя и во второстепенной роли, Габриэль Юнион.

Сиквел оказался довольно дорогим предприятием. Производственный бюджет составил $130 млн, и еще $40 млн ушло на маркетинг. Фильм собрал в мире $273 млн, окупив затраты и заработав неплохую сумму.

Съемки «Плохих парней 3» начнутся уже в январе следующего года, а дату премьеры студия назначила на 17 января 2020-го.