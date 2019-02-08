«Расстреляли Волочкову»: Зверев защитил подругу от травли

Эпатажный стилист, шоумен и певец Сергей Зверев раскритиковал выпуск шоу «Пусть говорят», участницей которого стала балерина Анастасия Волочкова. Король гламура впервые заявил о перешедшей все границы публичной травле своей давней приятельницы. В комментарии «Собеседнику» Зверев признался, что был неприятно удивлен насмешливым отношением ведущего Дмитрия Борисова к главной героине шоу.

«Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же, вроде бы, приличный. Вот такие дела. В комментариях пишут, что он всю программу ржал над Настей», — возмутился Сергей.

По его мнению, такое отношение к артистке Большого театра со стороны выглядело очень «некрасиво», особенно через несколько дней после дня рождения, который она праздновала 20 января.

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«Она только отметила день рождения, вся в эйфории пришла на программу, а там расстрел. Настя — такая крутая балерина, разве можно ее было так поносить?» — недоумевал шоумен.

Также его возмутило присутствие в студии несостоявшегося любовника Анастасии, владельца сети отелей Андрея Марченко, которого она категорически не хотела видеть. Узнав, что мужчина находится на передаче, Волочкова включила защитную реакцию и устроила скандал. Артистка обвинила олигарха в попытках пропиариться за счет ее звездного имени, а тот, в свою очередь, заявил, что балерина приглашала его к себе домой. Впрочем, сама она эти слова категорически отрицала.

«Ты поступаешь, как чмошник!» — обратилась балерина к бизнесмену и назвала его «ничтожеством».

Зверев считает, что нервная реакция Волочковой обусловлена только негативным отношением общественности, а сама Анастасия слишком доверчивая — именно поэтому она попадает в руки «нечистоплотных мужчин». По словам стилиста, он хорошо знает эту женщину и понимает, о чем говорит.

«В чем она виновата? В том, что влюбчивая и доверчивая? Одинокая? Все пользуются ее добротой. Всю молодость она вкалывала на тренировках, репетициях, ничего не ела. По праздникам, наверное, только позволяла себе кусочек шоколадки», — призвал Сергей понять свою подругу.

Также он отметил, что бывшая прима Большого театра и в 43 года продолжает оставаться в прекрасной форме, не теряя профессиональных навыков, но из-за травли и предвзятого отношения общественности все двери для нее закрыты.

«Большой театр закрыт, все другие театры только делают вид, что рады ей. Но при этом не берут. А ведь Настя — прима-балерина, роскошная, и вот так к ней. Жесть! Ничего святого нет — одна грязь», — заключил Зверев.

Помимо Марченко участником передачи был еще один «нечистоплотный мужчина» — бывший водитель танцовщицы Александр Скиртач. Год назад она обвинила своего работника в похищении крупной суммы денег. Суд доказал вину мужчины и после нахождения в СИЗО вынес ему приговор в виде трех лет колонии с оплатой штрафа. В ответ на обвинения Волочковой он рассказал о своей осведомленности в том, что балерина оказывает эскорт-услуги. Но в студию Скиртач не вышел — испугался скандала.

Другой темой обсуждения были напряженные отношения Анастасии с мачехой Еленой Веселовой — к ней отец артистки ушел, когда его дочери было 14 лет. Несмотря на обиду за измену родного человека, Волочкова продолжает помогать отцу, недавно перенесшему инсульт: вот уже десять лет бывший чемпион по настольному теннису Юрий Волочков не имеет возможности ходить и говорить.

Балерина рассказала, что недавно Юрия Федоровича похитили в инвалидной коляске, но через несколько часов привезли назад с «приданым» в виде подозрения на пневмонию и очередной инсульт. В студии даже показали видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчину увозят, а спустя два часа возвращают. Балерина считает, что это дело рук сожительницы отца, которая хочет завладеть ее квартирой.