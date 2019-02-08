«Депрессняк и грязь»: Слава отвернулась от Малахова

Певица Слава, которая находится в эти дни на Мальдивах, опубликовала в своем инстаграме обращение к читателям, в котором выразила недовольство в связи с темами популярных российских телепередач, в частности — ток-шоу ведущего Андрея Малахова.

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«Привет мои дорогие друзья. Еще одна минуточка возмущения от Славы», — начинается видеообращение звезды.

Певица сказала в опубликованном ролике, что ей «очень неприятно и стыдно» за своих коллег по телевидению и демонстрирует экран телевизора, по которому идет передача «Прямой эфир» Андрея Малахова. В частности, она назвала «позором» то, что благодаря этой программе широкую популярность приобретают сомнительные на ее взгляд личности.

«Я вообще считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша, остановись. Это просто ад. Все, что делают сейчас на телевидении — это ад», -— добавила она.

Сидя спиной к телевизору, артистка показала появившегося в этот момент на его экране телеведущего, отметив, что он говорит с таким лицом, «как будто хочет решить чью-то проблему».

«Ты не решаешь ничью проблему, а просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь. Андрюша, стоп.

Возмущению нет предела! Буду говорить поименно. Вы давно видели мой пост о том, как меня раздражают программы на федеральных каналах, суть которых доносится аудитории от очень авторитетных телеведущих: Андрей Малахов, Дмитрий Борисов — «Пусть говорят», Дмитрий Шепелев — «На самом деле», — говорится в обращении певицы.

Перечисленные программы артистка обвинила в том, что они «позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи и ДНК-тестами». Слава подчеркнула, что организаторы платят за «грязное шоу», которое при этом выдают «за чистую монету».

«Они себя ставят в ряды Опры Уинфри, процесс деградации американского народа в принципе и начался во время ее эфиров!» — отметила Слава.

Певица также задалась вопросом, почему перечисленные ей передачи показывают высокие рейтинги.

«Неужели вам это действительно нравится?» — обратилась она к своим читателям.

Заявление Славы стало очередным выпадом в сторону российского телевидения со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Так, в конце января свое возмущение поведением сотрудников программы выразил сын певца Владимира Высоцкого Никита.

В эфире программы «Пусть говорят», посвященной дню рождения его отца, ему предложили пройти ДНК-тест вместе с людьми, которые назвали себя внебрачными детьми известного артиста. Высоцкий-младший заявил, что не хочет принимать участия в подобном.

«Я говорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлечений Высоцкого и его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов», — сказал он.

Также с критикой в адрес российских ток-шоу выступила актриса Мария Шукшина, которая поддержала инициативу об их запрете.

«Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз гения 20-го века Владимира Высоцкого. Высоцкий и Шукшин столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили всем нам?» — написала она в своем инстаграме.

В частности, возмущение Шукшиной вызвало то, что ее сыну предлагали миллион рублей за участие в программе, а ей самой — 15 млн. Однако Малахов впоследствии отрицал ее слова.

«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью», — заявил ведущий.

Отвечая на призывы закрыть программу, он предложил Шукшиной самой «решить вопрос», если ей не нравится внимание со стороны СМИ.

При этом, несмотря на скандалы, ток-шоу Малахова не смогло войти в список 100 наиболее рейтинговых программ прошлого года, уступив конкуренту «Пусть говорят». Рейтинг программы Малахова составил 3,2%, в то время как его конкурент добился показателя в 4,5%.