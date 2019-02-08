«Накаркал» смерть и проклял: Ревве угрожают фанаты Децла

Комика и певца Александра Ревву называют виновным в смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Дело в том, что поклонники погибшего музыканта не могут простить Ревве его пародию 15-летней давности. Когда Толмацкий был на пике своей популярности, бывший участник команды КВН «Утомленные солнцем» исполнил кавер-версию одной из самых известных песен юного рэпера.

«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — весело пел Ревва.

Фанаты Толмацкого не увидели в черном юморе ничего смешного и обвинили комика в том, что он «проклял» Децла и «накаркал» его смерть. Теперь Ревве угрожают в соцсетях, проклинают в ответ и советуют остерегаться кармы.

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От поклонников умершего музыканта досталось также певице Алле Пугачевой и рэперу Тимуру Юнусову, выступающему под псевдонимом Тимати. Артистов обвинили в лицемерии, поскольку и Пугачева, и Юнусов выразили свои соболезнования через инстаграм, но на похороны Толмацкого не пришли.

Основателю российского хип-хоп лейбла Black Star напомнили о том, что он когда-то был на подпевках у Децла, которому, в отличие от Тимати, не нужна была популярность и дружба с политиками. В свою очередь Юнусов заявил, что прошлые обиды уже ничего не значат.

«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999 году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю, как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня.

Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», — написал Тимати в своем инстаграме, узнав о смерти коллеги.

Однако фанаты Толмацкого сочли слова Юнусова неискренними, потому что своими успехами он обязан именно Децлу. Также аудиторию возмутило упоминание Тимуром своей персоны в тексте о гибели музыканта.

«Это благодаря Кириллу Тимур потом пошел по протоптанной дорожке. А сейчас... Пост в инстаграме, в котором и себя не забыл упомянуть. Подло и как-то не по-человечески, что никто из этой кучи псевдорэперов не пришел проститься с Кириллом», — написал один из комментаторов.

Подписчики Тимати отметили, что узнали о нем благодаря проекту «Фабрика звезд», в то время как Децл начал свою карьеру самостоятельно и намного раньше.

«Тимати, ты ноль на фоне Децла. Децл — это наше честное детство, это про принципы. Он ровно то, о чем читал рэп. Кирилл был из другого теста. А ты приспособленец. Так что, даже не пытайся примазаться к нему», — прокомментировал фанат Толмацкого.

От поклонников Децла досталось и Примадонне: вместо похорон, которые проходили в минувшую среду, она посетила светское мероприятие, приуроченное к премьере фильма «Пилигрим». Свои соболезнования артистка также выразила через инстаграм.

«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Пугачева под фотографией юного Толмацкого, опубликованной на ее странице.

В тот же день, 6 февраля, в Москве проходило прощание с рэпером Децлом, сердце которого остановилось в ночь на 4 февраля. 35-летний музыкант, умерший после своего выступления в Ижевске, был похоронен на Пятницком кладбище рядом со своей бабушкой по маминой линии.

Отпевание состоялось в Храме Троицы Живоначальной при кладбище. Проститься с Кириллом пришли более 200 человек, среди которых были коллега и друг Кирилла Андрей Меньшиков (Лигалайз), рэпер Александр Степанов (ST), несколько представителей лейбла Black Star, телеведущая Яна Чурикова, шоумен Сергей Крылов, а также давний друг семьи музыкант Аркадий Укупник.

Одним из первых на церемонию прибыл отец покойного — продюсер Александр Толмацкий, который долгие годы не поддерживал связь с сыном. Согласно СМИ, они перестали общаться после того, как в начале двухтысячных Толмацкий оставил семью. Несмотря на былые разногласия, всю организацию похорон он взял на себя, а за несколько часов до церемонии опубликовал в фейсбуке посмертное обращение к сыну. В нем Толмацкий-старший пожалел о том, что не успел помириться с Кириллом.

Со своим 13-летним внуком Антонием Александр познакомился только на похоронах сына, который при жизни был против их общения.