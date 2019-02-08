Вся надежда на «Дамбо»: попытка Тима Бертона вернуться

Близится премьера ремейка классического диснеевского мультфильма «Дамбо». И кинокомпания Disney представила второй трейлер одноименной картины, посвященной знаменитому летающему слоненку.

В основу сюжета «Дамбо» лег сценарий популярного полнометражного мультфильма. Новый трейлер дает зрителю более детально взглянуть на новое прочтение классической истории. В нем главный герой картины, цирковой слоненок с огромными ушами после серии неудачных попыток стремительно летит под цирковым куполом.

В России премьера «Дамбо» запланирована на 28 марта 2019 года, в Великобритании и США картину начнут показывать 29 марта.

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Режиссером картины стал всемирно известный Тим Бертон. Над созданием сценария работали писатели Эрен Крюгер, Хелен Аберсон и Харольд Перл, а саундтрек написал постоянный композитор Бертона — Дэнни Эльфман. В главных ролях снялись Ева Грин, Колин Фаррелл, Алан Аркин, Майкл Китон и Дэнни Де Вито.

Оригинальный «Дамбо» вышел на экраны в 1941 году. Студия Disney была пионером полнометражной анимации, но ее первые фильмы не всегда окупались в прокате. К тому времени, когда студия начала работу над своей четвертой лентой, ведущие аниматоры не получили должного финансирования.

Однако скромный по их меркам бюджет не помешал художникам создать один из студийных шедевров — сентиментальную сказку о цирковом слоненке, у которого были очень большие уши, а жизнь его была полна невзгод. Но все кардинально меняется, когда Дамбо обнаруживает в себе способность красиво летать, размахивая огромными ушами. Трудно было придумать более изящную метафору для вариации на тему «Гадкого утенка», и голубоглазый обаятельный Дамбо стал одним из символов Disney. В 1942-м году «Дамбо» получил премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму, а в 1947-м — приз Каннского фестиваля за лучшую анимацию.

Предстоящий фильм с живыми актерами, поставленный Тимом Бертоном, повторяет основной сюжет оригинала, однако, по заявлению студии, будет обладать уникальными чертами признанного мастера.

По сюжету, владелец цирка Макс Медичи (Дэнни Де Вито) назначает опекунами новорожденного слоненка двух детей (Нико Паркер и Финли Хоббинс). Однако слоненком-уникумом заинтересовался предприниматель Вандервере (Майкл Китон) и попытался использовать его в собственном шоу «Сказочная страна».

Тим Бертон начал свою карьеру в кино в 1979 году в качестве художника-мультипликатора на студии Disney. Таким образом, режиссер вернулся с ремейком «Дамбо» к истокам. Проработав несколько лет художником, Бертон стал подключаться к производству мультфильмов в качестве режиссера. Однако всемирная слава пришла к нему в кинематографе.

В середине 80-х Бертон покинул Disney. В 1988 году молодой режиссер снял картину «Битлджус», которая была тепло встречена критикой и публикой, и уже его следующий фильм «Бэтмен» принес ему невероятную популярность и востребованность. Последние картины режиссера в основном подвергаются критике, и «Дамбо» может стать настоящим шансом для Бертона вернуть себе былые позиции.

Любопытно, что в связи с ремейком «Дамбо» у DIsney и Бертона возник конфликт с активистами защиты прав животных, которые обращались к Тиму Бертону с просьбой сделать счастливой концовку фильма о слоненке. В оригинальном мультфильме тоже присутствует хэппи-энд — главный герой и его мать получают личный вагон в цирковом поезде и подписывают контракт с Голливудом. Однако в нынешние времена многие радикально настроенные активисты не видят в этом счастливой развязки.

«Мы надеемся на то, что в вашем ремейке «Дамбо» слоненок и его мать будут счастливо жить на ранчо-убежище для животных, вместо того, чтобы подвергаться принуждению в развлекательном шоу», — привел журнал The Hollywood Reporter выдержку из обращения к режиссеру.

Официального ответа от студии не последовало, и каким станет фильм, пока никому неизвестно.

Отметим, что «Дамбо» станет для Disney далеко не первым ремейком классического мультфильма прошлого. Так, лишь в ходе последних лет на экранах (с разной успешностью) показывались «Золушка», «Книга джунглей» и «Красавица и Чудовище». Грандиозные планы у студии и на 2019 год: в ближайшее время зрители смогут оценить новых «Короля Льва» и «Аладдина».