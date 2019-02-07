Охота на убийцу: Сэмюэл Джексон сыграет культового детектива

В сети появился дебютный трейлер комедийного боевика «Шафт» о чернокожем частном детективе. Ролик размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Главную роль в картине снова исполнит Сэмюэл Л. Джексон, который снялся в одноименной ленте 2000 года.

Детектив Шафт появился на свет в 1970 году, когда успешный писатель и сценарист Эрнест Тайдиман выпустил свою первую книгу о темнокожем детективе, которая так и называлась «Шафт». Эта книга положила начало целой серии «шафт-романов», которые выходили последовательно вплоть до 1974 года.

Всего было написано семь романов о детективе. Но настоящая «шафтомания» в Америке началась после того, как Голливуд решил экранизировать самый первый роман Тайдимана. Фильм вышел на экраны в 1971 году и принес всеамериканскую славу исполнителю главной роли Ричарду Раундтри.

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В основную сюжетную линию очень органично были вписаны секс и насилие, а кроме того, Шафт стрелял направо и налево, так что горы трупов тоже добавили успеха фильму. Но самое главное — он стал национальным и этническим героем всей черной Америки, за что Тайдиман и получил награду Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, оказавшись одним из немногих белых, удостоенных этого.

Первый «Шафт» в 1972 году получил «Оскар» за музыкальную тему, которую написал король диско Айзек Хейес. Производство фильма обошлось в $1.5 млн. В американском прокате он собрал более $7 млн. Еще до того, как музыка к фильму получила награду Американской киноакадемии, пластинка под названием «Saturday Night Fever» была продана в количестве 1 млн экземпляров. В связи с коммерческим успехом картины телекомпания CBS положила идею фильма в основу телевизионного сериала, который стал выходить на экраны с 1972 года.

Второй полнометражный фильм о Шафте вышел только в 2000 году. Студия Paramount решила перезапустить старую франшизу. В главной роли был Сэмюэль Л. Джексон — звезда «Криминального чтива», а Шафта, постаревшего на тридцать лет и приходящегося нынешнему герою дядей, сыграл все тот же Ричард Раундтри. Съемки велись в обстановке классической негритянской среды. Бар, в котором происходят многие сюжетные события, — знаменитое место, построенное еще в 1937 году в стиле ар-деко.

Картина начинается со знаменитой музыкальной темы Айзека Хейеса. Фильм снова был коммерчески успешным, собрав более $70 млн только в американском прокате.

В трейлере к будущей экшн-комедии зрители вновь увидят Сэмюэла Л. Джексона (Джон Шафт II), который снимался в фильме 2000 года. Новый герой боевика — эксперт по кибербезопасности Джон Шафт-младший (Джесси Ашер), сын персонажа Джексона. После убийства лучшего друга Карима молодому Шафту не остается ничего, кроме как обратиться за помощью к отцу, чтобы расквитаться с преступниками. Заодно на выручку приходит и Шафт-старший в исполнении Раундтри. В итоге герой неохотно соглашается объединить усилия с родственниками, чтобы отыскать убийцу и положить конец торговле наркотиками и отмыванию денег в Нью-Йорке.

Работой над продолжением франшизы занимается студия New Line Cinema. Режиссером фильма назначен Тим Стори («Фантастическая четверка», «Миссия в Майами»). Сценарием картины занимались Кения Баррис и Алекс Барноу. В фильме также снялись Реджина Холл, Александра Шипп, Мэтт Лаурия, Титус Уэлливер, Клифф Смит и Аван Джогия.

«Шафт» откроет Американский фестиваль черного кино 2019 года, который будет проходить в Майами с 12 по 16 июня. В широком прокате фильм появится 14 июня этого года.