Поздняя муза: участница «Дома-2» об отношениях с Абдуловым

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Лановская решила прервать молчание и объявить о своих отношениях с известным советским и российским актером Александром Абдуловым спустя 11 лет после его смерти. В студии программы «Пусть говорят» девушка рассказала, что познакомилась со своим будущим возлюбленным на вечеринке у общих друзей. По словам Виктории, Александр славился невероятной харизмой и притягательностью, чем сразу же привлек ее внимание.

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Лановская отметила, что изначально обратилась к мэтру за помощью: в те годы она мечтала стать актрисой, поэтому и попросила Абдулова стать ее наставником. Девушка также уточнила, что на момент знакомства Александр не состоял в отношениях.

По словам Виктории, спустя некоторое время между ними вспыхнула страсть. «Мы поехали домой к Александру Гавриловичу <...> Прошла ночь и на утро Александр Гаврилович стал Сашей», — рассказала муза Абдулова.

Значительных успехов на актерском поприще Лановской добиться не удалось. После смерти актера 3 января 2008 года она пришла на телепроект «Дом-2», где за ее любовь безуспешно боролись участники Степан Меньщиков и Андрей Черкасов.

На обвинения зала в попытке пропиариться на имени Абдулова Виктория ответила, что пришла на шоу с совершенно благими намерениями. По ее словам, она чувствует вину перед матерью знаменитого актера Людмилой, поэтому хотела публично попросить у нее прощения. Лановская с горечью отметила, что сожалеет, что не помогла женщине справиться с горем после смерти ее сына.

«В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой», — произнесла девушка.

Виктория заявила, что после того, как они с Абдуловым расстались спустя год отношений, и она уехала за границу, она продолжила время от времени звонить Людмиле Александровне.

После шокирующего заявления в студии «Пусть говорят» появился близкий друг актера, заслуженный артист России Георгий Мартиросян. По его словам, в разговорах с ним Александр никогда не упоминал имя Виктории.

Кроме Мартиросяна, сомнение в том, что между легендарным актером и Викторией могли возникнуть серьезные чувства, выразила и вдова брата Абдулова Роберта Крайнова Альбина Голышева. Она также обвинила девушку в погоне за пиаром.

«Все эти промежуточные женщины, которые были в жизни Саши <...> Им всем так хочется пиара, показать себя. У Саши таких женщин — от Владивостока до Калининграда, — не знаю сколько было», — заявила Голышева.

Виктория также рассказала, что со своей второй женой, матерью его младшей дочери Жени Юлией звезда кинематографа познакомился, когда еще жил с Викторией. Женщина звонила, пыталась назначить встречу, но он избегал этих разговоров. По ее словам, как только Лановская и Абдулов расстались, роман с Юлией вспыхнул с новой силой.

Она подчеркнула, что ее с Абдуловым связывало нечто большее, чем просто отношения — они с артистом мечтали создать семью. «Саша просил родить сына», — вспомнила девушка в эфире «Пусть говорят». Героиня программы добавила, что у актера не было времени обследоваться, чтобы выяснить, может ли он вообще иметь детей. Так, Лановская выразила сомнение в том, что его дочь Женя на самом деле рождена от него.

«Все попытки забеременеть других женщин от Саши были тщетными. Я сомневаюсь, что Женя — дочь Абдулова», — заявила Виктория, тем самым вызвав бурное негодование в студии.

К слову, тема детей не раз поднималась в эфире программы. Знакомый актера рассказал, что у Абдулова есть сын, рожденный от некой Татьяны, однако при жизни он его так и не отыскал. Между тем ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов обратился к зрителям с просьбой поведать любую информацию о внебрачном ребенке артиста.

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года в возрасте 54 лет после тяжелой болезни. У него был диагностирован рак легких.