Весна близко: кадры финала «Игры престолов» слили в сеть

Американский телеканал HBO опубликовал первые промо-фотографии со съемок новых серий «Игры престолов». В общей сложности на сайте канала появилось 14 снимков, что перекликается с датой премьеры финального сезона, которая состоится 14 апреля.

На опубликованных фотографиях представлены Джон Сноу (Кит Харингтон), Санса Старк (Софи Тернер), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) и другие герои.

По художественным снимкам, выполненным в темных тонах, нельзя угадать, какие сюрпризы для поклонников подготовили создатели. Судя по всему, цель этих нейтральных фотографий — напомнить о главных персонажах и скором выходе новых серий.

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Впечатлениями об окончании съемок поделилась актриса Мэйси Уильямс, которая играет в сериале Арью Старк.

«Я не думаю, что кто-то будет удовлетворен [концом сериала]. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы это закончилось, но я действительно горжусь этим финальным сезоном», — сказала Уильямс.

Актриса, которой уже исполнился 21 год, выросла в роли Арьи — во время съемок первого сезона ей было всего 12 лет. После завершения работы над «Игрой престолов» Мэйси призналась в комментарии изданию Sky News, что «это подходящее время для окончания сериала».

Исполнительница роли Сансы Старк, 22-летняя Софи Тернер, пообещала, что в финальном сезоне саги будет рекордное количество сцен с кровью и насилием.

«Это «Игра престолов». Так что в новом сезоне будет еще больше крови, смертей и мучений, чем за все предыдущие годы», — заявила актриса в интервью Esquire.

Любопытно, что задолго до премьеры финала «Игры престолов» она случайно раскрыла его возможную тайну. На внутренней стороне предплечья Тернер набила татуировку с изображением лютоволка, гербового животного семейства Старк, с девизом «Стая живет». Это действие побудило поклонников сериала задуматься о позитивном для Старков финале. Известно, что сама Софи скрывала татуировку, но ее подвел тату-мастер, распространивший снимки своей работы.

В начале февраля команда сериала совместно с одним из самых популярных в США производителей пива представила рекламный кроссовер-ролик. Проект приурочили к финальному матчу Национальной футбольной лиги — Супербоулу.

В качестве режиссера для рекламного видео был приглашен постановщик Дэвид Натлер, работавший над одним из самых популярных эпизодов сериала — «Красная свадьба».

Действие самого ролика разворачивается во время рыцарского турнира. Его главным героем стал один из самых жутких персонажей сериала — Гора в исполнении бодибилдера Хафпора Юлиуса Бьорнссона.

Американская аудитория смогла увидеть, как присутствующие на турнире зрители, включая короля и королеву, пьют рекламируемое пиво, которое разносит прислуга. В какой-то момент на арене турнира верхом на лошади появился рыцарь, доспехи которого были выполнены в стиле упаковки пива этой же марки, а на груди вместо герба было нанесено название напитка.

Отдав несколько бутылок с пивом оруженосцам, рыцарь взял в руки оружие и обменялся взглядами с королевской четой, показавшей ему ободряющие знаки. При появлении Горы, их лица омрачила тревога.

В честной борьбе Гора победил своего соперника, который упал на землю, сраженный его пикой. Гора спешился и подошел к «пивному рыцарю», чтобы добить его. В этот момент лицо короля выразило крайнее недоумение, а некоторые из слуг сорвались в истерику.

Однако, не успел Гора встать в полный рост после того, как закончил свое дело, как по зрителям пронеслась тень Дрогона — одного из драконов Дейенерис Таргариен. Публика в панике начала разбегаться в разные стороны, однако чудовище обрушило на всех мощные всполохи огня.

На одном из последних кадров ролика зрители смогли увидеть лежащими рядом доспехи пивного рыцаря и лохмотья, оставшиеся от Горы, поверх которых появился хэштег «#ЗаПрестол», выполненный в фирменном шрифте сериала и дата начала следующего сезона «Игры Престолов» — 14 апреля 2019 года.