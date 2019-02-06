Американский след? Божена Рынска о виновнике пожара на Никитском

Светская обозревательница Божена Рынска, известная своими неоднозначными высказываниями в соцсетях, прокомментировала новость о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы. На своей странице в фейсбуке 44-летняя журналистка заявила, что жильцы одной из коммунальных квартир отравляли жизнь «приличным соседям».

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«Наверняка риелторы тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение. Но был какой-то жилец, который за свою [«злополучную» — нецензурная лексика, прим. «Газета.Ru»] конуру хотел двушку на Патриках, — отметила Рынска.

— И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта — не свое ж, не жалко. И вот сгорели».

Журналистка также предположила, что если бы квартиранты приняли решение «разумно расселиться» и переехать в спальные районы Москвы, то остались бы в живых.

«Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы», — подытожила Божена.

В другом своем заявлении она также заметила, что, по ее мнению, «бедные погибают первыми» во время экстренных ситуациях:

«Кому приятно, когда у тебя под боком воронья слободка? И углы сдаются. Но дело не в этом. Я заметила, что при любых катастрофах почему-то бедные погибают первыми».

В одном из следующих постов Рынска рассказала о том, что ранее и сама работала риелтором и часто сталкивалась с ситуацией, когда среди собственников комнат, согласных на переезд, мог оказаться один «упырь», который требовал огромную сумму, мешая переезду.

«В любой коммуналке есть упырь, который <...> стопорит другим переезд в отдельное жилье. Наверняка был такой (или была) и в коммуналке на Никитском. И вот этот персонаж и есть косвенный виновник гибели детей. Вот будет гадство, если он спасся, а дети тех, кто ратовал за переезд, погибли», — написала Божена в фейсбуке.

Кроме того, Рынска разместила на своей странице ссылку на статью «Комсомольской правды», в которой утверждается, что обитатели сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу из-за ремонта. По данным источника издания, американец, владевший до дочери известного советского и российского альтиста Юрия Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой.

«В квартире Башметов из-за американца, судя по судебным материалам, вообще бетонной стяжки не было. То есть, ничто не помешало огню моментально проникнуть в коммуналку», — предположила журналистка. Она также рассказала, что и сама сталкивалась с недобросовестными соседями.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Согласно СМИ площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Пламя охватило четвертый и пятый этажи и распространилось на перекрытия, которые затем обрушились. Пожарным удалось ликвидировать возгорание только спустя четыре часа. Тушению препятствовало то, что многие квартиры подверглись перепланировке.

По данным mk.ru, жертвами пожара стали жители восьмикомнатной квартиры №48. В одной из комнат проживала семья, почти все члены которой погибли: 83-летняя женщина, ее 56-летняя дочь-инвалид и 33-летняя внучка, а также двое правнуков-инвалидов шести и четырех лет.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что пожар начался на пятом этаже дома в квартире № 44, где проживает дочь дирижера Юрия Башмета Ксения, однако позднее СМИ опровергли эту информацию. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.

Накануне СМИ писали, что полиция разыскивает Ксению, в квартире которой произошел крупный пожар. По данным Тelegram-канала Mash, вечером 4 февраля девушка якобы устроила у себя дома вечеринку, но после пожара она и ее гости исчезли.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, Башмет уже дала показания сотрудникам правоохранительных органов. Он отметил, что пианистка пока не знает, где теперь планирует жить.

«Квартира Ксении Башмет полностью сгорела. Ксения уже давала показания, она ничего не скрывает, но пока причину возгорания не определили», — приводит слова Гринченко издание.

Кроме того, по словам концертного директора, в результате пожара были уничтожены незастрахованные музыкальные инструменты и редкие ноты самого Башмета. Дмитрий добавил, что инструменты не были застрахованы.

«Огонь уничтожил редкие ноты концерта лезгинского композитора Готфрида Гасанова, который Ксения должна была исполнять в Сочи», — уточнил Гринченко.

Здание было построено в 1913 году. Его часто именуют «домом знаменитостей», так как в нем проживают такие деятели культуры, как актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов и оперная певица Любовь Казарновская.